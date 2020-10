Mientras suman y siguen los posibles postulantes a la Convención Constitucional, la cual redactará una nueva constitución para Chile, también varias personalidades han descartado asumir una candidatura para integrar la histórica instancia.

Pese al clamor popular, el doctor Sebastián Ugarte, el actor Adriano Castillo -conocido popularmente como el "Compadre Moncho"- y el astrónomo José Maza, por ejemplo, han declarado que no están disponibles.

El médico se excusó argumentando que aún está enfocado en combatir la pandemia del coronavirus, mientras que Castillo admitió que no está preparado para asumir el cargo. El científico, por su parte, dijo en Cooperativa: "Me han sugerido, incluso pedido que vaya a la constituyente, pero uno no se tiene que meter en lo que no entiende. La Convención puede ser una bolsa de gatos".

Pero, por otro lado, son muchos los que han mostrado interés por ser parte de la histórica instancia, como lo hicieron recientemente la doctora María Luisa Cordero y el abogado Daniel Stingo.

Han descartado postular

- José Maza

[Radio en vivo] José Maza: "Me han sugerido, incluso pedido que vaya a la constituyente, pero uno no se tiene que meter en lo que no entiende. La Convención puede ser una bolsa de gatos" https://t.co/QkQdgHw02O #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) October 29, 2020

- El doctor Ugarte

Gracias a todos los amigos que me quieren como constituyente, pero NO postularé. La Pandemia aún presenta riesgos, como médico puedo aportar a los enfermos y educando, y eso TAMBIÉN SIRVE. Sin duda habrá muchos y grandes candidatos. pic.twitter.com/Ck59Kbpelw — SEBASTIAN UGARTE (@sebasugarte) October 28, 2020

- Compadre Moncho

Hay gente que se cuelga de mi "no estoy preparado para ser constituyente", para insultarme o bien usarme de punto de referencia para sus propias aspiraciones. Lamento decirles que no estar preparado para la CC no significa ni un insulto ni una oportunidad para que... — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) October 28, 2020

- Patricio Navia

No voy a ser candidato a la conv const porque no milito en partido, no tengo acceso a $ públicos o mecenas para financiar campaña, no le voy a pedir plata a nadie y ser parte de una lista en un distrito especifico implica asociarse con gente que no conozco. Sistema mal diseñado. — Patricio Navia (@patricionavia) October 28, 2020

Han mostrado interés en postular

- Daniel Stingo

"Cuando empezamos a ver la oportunidad que tenía Chile de cambiar la Constitución y después las leyes y dar un salto al desarrollo, dije ‘ya, yo me voy a tirar a esto con todo, porque creo en esto’", dijo el abogado a radio Pudahuel.

- Doctora Cordero

María Luisa Cordero sostuvo en el programa Mentiras Verdaderas: Creo representar a “la voz de los que no tiene voz. Porque Yo he trabajado 52 años en el sector pobre de la salud en Chile, con mucha honra, muy orgullosa de haber sido médico de hospitales públicos. (?) Y a mí no me sorprenden los hacinamientos en las casas como un colega mío que fue ministro”.

- José Andrés Murillo

Entiendo a la cantidad de personas que quieren ser parte de la comisión constituyente, porque es el momento más lindo, profundo y complejo de nuestra historia. En mi caso, soy parte @NoNeutrales y también quiero ser parte, dando ideas o postulándome — José Andrés Murillo (@JosAndrsMurillo) October 27, 2020

- Mariana Aylwin

Los q creen q sus amenazas , vetos e insultos me asustan, se equivocan. Me dan más fuerza para intentar representar a quienes creemos q el diálogo, el respeto y la buena voluntad son mejores para abordar los desafíos de inclusión y justicia que Chile nos demanda — Mariana Aylwin (@maylwino) October 28, 2020

- Anita Tijoux

Gracias a quienes dieron muestras de apoyo, primero necesario darle vueltas a algo tan serio,consultar y pensar con el pueblo si quieren que sea vocera de sus demandas.Para esto no se necesita ser experto,el pueblo sabe perfectamente que necesita y eso es ir juntos con dignidad. pic.twitter.com/H5LXPFHYbf — ana / anita tijoux (@anatijoux) October 28, 2020

- Ana María Gazmuri

Gracias Claudio ! Me había olvidado el @doctor911_cl, parece ! Jajaja, la verdad hay muy buenos nombres, y si, me gustaría ser constituyente y aportar en este proceso para llevar el programa que se levante en cabildos y asambleas territoriales; veremos si es posible ! — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) October 27, 2020

- Pablo Longueira

- Benito Baranda

El director de América Solidaria dijo en El Mercurio que "hemos armado un movimiento que ha ido sumando cada vez más personas".

- Lucía López

Como este proceso que iniciamos no se trata sólo de nombres sino de ideas para un Chile mejor, dejo aquí mi confirmación como candidata a #ConvenciónConstitucional y los principios que la sustentan. Siéntase con el derecho a compartirla si la o lo representa. Mi cariñoso abrazo. pic.twitter.com/m36SPOUlyj — Lucía López 💚 (@lucialopezchile) October 27, 2020

- Jorge Schaulson

Si inscribo mi candidatura a Convencional será sobre la base de mi propuesta de reformas concretas y con el compromiso de que iría con el espíritu de buscar acuerdos que mejoren la calidad de nuestra democracia — jschaulsohn (@jschaulsohn) October 27, 2020

- Adriana Barrientos

- Juan Enrique Pi

Hoy, en La Segunda, mi candidatura a constituyente por el distrito 11.

Queremos una Constitución que asegure el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, que indudablemente, es una de las deudas más importantes de nuestro país. pic.twitter.com/MsVElNdmXo — Juan Enrique Pi (@juanenriquepi) October 26, 2020

- La Tía Pikachú (Giovanna Grandón)

AUDIO | La “tía Pikachu” se prepara para ser constituyente: “Nadie dice que nos regalen todo o nos den todo fácil. El tema son las oportunidades” https://t.co/hrf45k1l80 #CiudadanoADN pic.twitter.com/dVbm7zhcHH — Radio ADN (@adnradiochile) October 27, 2020

- Jorge Baradit

Si quiere entrar al mundo de lo CONSTITUYENTE, este precioso libro es practicamente un manual.



Lo recomiendo a ojos cerrados 💪🏼💪🏼



Gracias a @lapollera por esta maravilla ❤️ pic.twitter.com/JB1ss9Cvr9 — baradit morales (@baradit) October 28, 2020

- Henry Boys

Mi Padre siempre me dice: “Hijo, no hay peor gestión que la que no se hace”. Yo agrego: no hay peor derrota que la batalla que no se pelea. Que no decaigan los ánimos, ni cunda la desesperanza o la amargura! Esto es recién el comienzo patriotas queridos 💪 #FelizMartes — Henry Boys Loeb 🇨🇱 (@realHenryBoys) October 27, 2020

- María Ojeda

Profesora jubilada de Antofagasta, famosa por pedir en la justicia rescatar sus fondos de las AFP

