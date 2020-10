Todos los procesos electorales están marcados por anécdotas que quedarán para la historia de los sufragios de un país.

A propósito de esto, un hecho ocurrido en un centro de votación de la comuna de Monte Patria, durante este Plebiscito Nacional, dejó consternado a las autoridades y a las personas apostadas en el lugar.

Un video divulgado por redes sociales muestra cómo un joven es perseguido por funcionarios de Carabineros tras negarse a ser vocal de mesa.

Ausencia de vocales

De acuerdo a información suministrada por el encargado del local, y que se dio a conocer por Twitter, el episodio se suscitó en horas de la mañana en el Colegio Cerro Guayaquil, de la mencionada comuna.

"Había una mesa que no estaba constituida antes de esa hotra (09:00 am) y como la ley me faculta designé a cualquier persona dentro del local. Era un joven entre los 20 a 25 años a quien se le informó que se tenía que quedar como vocal y se resistió", sostuvo el encargado a Red Radios Comunales.

Joven se dio a la fuga para no ser vocal de mesa en colegio Cerro Guayaquil. Hablamos con el encargado del local y nos relato las consecuencias que trae esta situacion. Carabineros fue detras de la persona para proceder a su detencion #MontePatria #VotoComunal2020 pic.twitter.com/KWBnw0loFs — RedDiariosComunales (@redcomunales) October 25, 2020

Aunque funcionarios de Carabineros corrieron tras el joven, no lograron alcanzarlo. Sin embargo, el delegado del local manifestó que "de igual manera tenemos acá el registro de la persona y la mesa en la cual votó. Y va traer consecuencias bastantes graves para él".

Apuntó, además, que la acción de hombre "implica arresto por haberse arrancado, a parte de la multa. Se descarta cualquier hecho punitivo, solo corrió porque se negó a ser vocal de mesa".

Un video muestra el momento en el que el hombre es perseguido por funcionarios de Carabineros, tras negarse a cumplir dicho rol.

Revisa tu local de votación

Ver cobertura completa