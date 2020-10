¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Víctor Pérez, confirmó que el Presidente Sebastián Piñera cambió su domicilio electoral para el Plebiscito desde Santiago centro a la comuna de Las Condes.

¿Qué dijo Pérez?

“Todos los chilenos tenemos derecho a cambiar nuestro domicilio electoral dentro de los plazos que establece la ley, plazos que vencieron hace mucho y largo tiempo”, afirmó el secretario de Estado al ser consultado por el tema.

En ese sentido, argumentó que “si la memoria no me engaña, a los menos dos meses, así que no es una decisión reciente, es la decisión que cualquier ciudadano tiene de cambiar su domicilio electoral”.

El titular de Interior además explicó que “yo, por ejemplo, no alcancé a cambiar mi domicilio electoral y tengo que ir el domingo a votar a Chillán”.

Si esta decisión corresponde a algún protocolo o tema de seguridad se remitió a decir que “es una decisión de carácter personal. Reitero si hubiera sabido que iba a ser ministro de Estado habría tratado de cambiarme de domicilio electoral”.

