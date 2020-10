¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera, se refirió al informe entregado por la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) posterior al estallido social, que aseguraba, según detalló El Mostrador, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) había ingresado a Chile un “batallón” de expertos en guerrilla urbana, cuyo supuesto comandante terminó siendo un youtuber.

¿Qué dijo?

Tras ser consultado, el Mandatario señaló brevemente: “Recibimos muchos informes y cada vez que había antecedentes relevantes los pusimos a disposición de la Fiscalía para que los investigara”.

“No considero que se haya cometido un error”

En tanto el ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que “los informes de inteligencia, en primer lugar son secretos y, en segundo lugar, son insumos para las decisiones de la autoridad y, por lo tanto, la autoridad tomó decisiones con respecto a un número importante de documentos e informes, no solamente ese”.

“Yo no considero que se haya cometido un error, porque ese no fue el único informe que el Gobierno tuvo en cuenta. No hay duda que hace un año estábamos viviendo una situación exacerbada de violencia, a la que no estábamos acostumbrados, inusitada violencia para la que nadie estaba preparado y mucha situaciones hicieron informes”, planteó.

Finalmente, manifestó que “al final, el camino que tomó el Presidente de la República, fue el acuerdo con todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento el 15 de noviembre, que el camino era la democracia, el diálogo y hoy estamos a cuatro días de un evento significativo de esa resolución presidencial”.

Supuesto ingreso de 600 agentes clandestinos

Según la mencionada publicación nacional, posterior al estallido del 18 de octubre de 2019, el exministro de Defensa, Alberto Espina, entregó a Piñera un informe elaborado por la DINE, en el que se aseguraba que el SEBIN, había introducido al país "un batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana".

Como comandante de este supuesto batallón, se identificó a Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta. Sin embargo, Carvajalino es un youtuber y seguidor de Nicolás Maduro, mientras que Zurda Konducta es un programa de televisión.

