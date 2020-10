¿Qué pasó?

Aunque las elecciones para elegir al nuevo y futuro Presidente de Chile están pactadas para el próximo 21 de noviembre de 2021, la carrera por el sillón de La Moneda sumó un nuevo candidato: Francisco Vidal.

El otrora vocero de Gobierno y actual vicepresidente del PPD confirmó a su directiva que será uno de los candidatos para asumir el cargo desde su colectiviudad.

La información fue entregada por el diario La Tercera, donde Vidal expuso que “efectivamente les dije lo siguiente: voy a competir en la presidencial”, en alusión a la conversación con la cúpula y personeros de su conglomerado.

"Lo lanzaré después del domingo"

Hace meses que el exsecretario de Gobierno venía analizando la idea, la cual tomó fuerza tras declinar a ser la carta de su partido para la Gobernación Metropolitana, comicios que se vivirán el 11 de abril de 2021.

A la postre, esa responsabildiad fue asumida por la exministra de Salud, Helia Molina, y ahora Vidal va por la carrera presidencial.

“Dado que muchas personas me han dicho que postule a la precandidatura del PPD llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto”, aseveró.

Además, el exministro indicó que hará el anuncio oficial tras el Plebiscito Nacional del próximo domingo 25 de octubre.

"Lo lanzaré después del domingo, porque no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”, declaró.

Vidal apuesta a ganar en primarias

Consultado sobre la forma que espera que el PPD defina su carta a La Moneda, Vidal apuntó su inclinación a realizar primarias.

"La definición del PPD la va a tomar el consejo nacional el 5 de diciembre. En ese consejo se va a definir el mecanismo por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí, y otro que es por encuesta”, admitió.