¿Qué pasó?

Este lunes, el ministro del Interior, Víctor Pérez, confirmó el fallecimiento de una persona durante los incidentes registrados en la población La Victoria, asegurando que este se produjo luego de que una unidad policial fuera atacada por manifestantes, en el marco de la conmemoración del 18 de octubre.

¿Qué dijo Pérez?

Consultado por la muerte del manifestante, provocada por una herida a bala, Pérez sostuvo que "se está investigando, pero hay que ser claro, se dio en el contexto de un ataque a Carabineros, en un contexto en que funcionarios fueron baleados".

En esta línea, el secretario de Estado añadio que se trata de un "demostrativo hecho de que la violencia no es el camino, que trae perjucios y dolores. Ese es un hecho violento del que carabineros se tuvo que defender por tanto estamos tranquilos antes las investigaciones que se realicen".

¿Qué dijeron desde Carabineros?

Por su parte, el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general Ricardo Yáñez, lamentó lo sucedido, señalando que "siempre que una persona resulta lesionada o fallecida tenemos que lamentarla, una persona es un bien superior".

Pese a lo anterior, agregó que "ayer en La Victoria hubo hechos muy graves y en contexto de un ataque a un vehículo policial nuestro que se desplazaba a prestar cooperación a la tenencia de la Victoria que estaba siendo atacada con armas de fuego, con elementos incendiarios, donde además resultaron carabineros lesionados, este vehículo en su desplazamiento es atacado también con elementos incendiarios y con armas de fuego".

"Es producto de este procedimiento que se genera un intercambio de disparos por parte del personal nuestro, estamos hablando de un hecho de un atentado a la autoridad, un atentado a un vehículo policial es que se hace uso de arma de fuego y en los entornos se da cuenta de una persona que llega fallecida al hospital", añadió Yáñez.

En esta línea, el general de la institución sostuvo que "este procedimiento está siendo investigado por la Policía de Investigaciones de Chile, tiene todos los antecedentes a disposición por parte del personal nuestro que se encontraba operando en el área de operaciones y estamos colaborando absolutamente para poder establecer las reales circunstancias del fallecimiento de esta persona".

"Son delitos graves"

Finalmente, el uniformado señaló que lo ocurrido en La Victoria, y en otras comunas del país, no son manifestaciones, sino que "son delitos y son delitos graves, los cuales no podemos aceptar y no podemos permitir".

"Cuando un carabinero es agredido, cuando un carabinero es lesionado, cuando un carabinero es atacado como lo vimos en Puente Alto, como lo vimos en este bus, que prácticamente querían quemar vivos a los carabineros al interior, lo que debe hacer la fuerza policial, lo que deben hacer nuestros carabineros, es defenderse, porque la vida está por sobre todo", concluyó.

Audio de Carabineros

En paralelo, conforme avanza la investigación de la PDI, durante las últimas horas se conoció un audio con la instrucción que tenían los carabineros que se encontraban en el sector.

"Tengo disparos en la Victoria, un cabo lesionado", se escucha en primer lugar. Posteriormente, otro efectivo policial confirma la orden emitida a la unidad.

"Se autoriza el uso de la escopeta, conforme a protocolos, en lo posible no disparar hacia las personas, si no, al aire. La situación, en forma defensiva, es provocar ruido".

