Wladimir Aguirre se encuentra en Venezuela en contra de su voluntad. Fue expulsado de Chile por su supuesta participación en las manifestaciones surgidas tras el estallido social de octubre de 2019. Al hombre, de 44 años de edad, lo separaron de su familia el pasado 15 de febrero de 2020, fecha en que lo subieron en un avión y lo devolvieron a su país de origen, junto a un grupo de migrantes que habrían cometido actos delictivos en nuestro país.

El venezolano no contó con una defensa. Se le privó de cualquier declaración y ahora, después de varios meses y a casi un año del hecho, sus abogados (contratados después de su expulsión) demostraron su inocencia. Aún así, Wladimir está atrapado en su país y desconoce cuándo pueda reencontrarse con sus seres queridos.

¿Qué pasó con Wladimir?

El 15 de noviembre de 2019, Wladimir salió como todos los días a su lugar de trabajo, ubicado en Quilicura. El venezolano se desempeñaba como chofer en una empresa de camiones, dedicada a la recolección de escombros.

El estallido social estaba en plena efervescencia y las protestas en Baquedano eran constantes por esas fechas. Aún así, el conductor junto con otros compañeros mantenían sus labores.

Durante la jornada de ese viernes, tuvieron que pasar a buscar escombros en una demolición ubicada en las cercanías del epicentro de las manifestaciones. "Nos fuimos y dimos cuenta (al dueño de la empresa) que había un alboroto en Plaza Italia", narró.

El panorama no se veía nada bien. Desde temprano Carabineros y manifestantes protagonizaban enfrentamientos, pero Wladimir debía cumplir con su trabajo y su jefe se lo hizo saber: "¿Quieren que los eche? hay que trabajar", le habría dicho su empleador.

Una vez que recogió los escombros, y cuando iba al botadero, fue abordado por un grupo de manifestantes, quienes "me amenazaron con quemar el camión si no dejaba sacar los escombros que llevaba".

Momento en que Wladimir es abordado por manifestantes en noviembre de 2019 / Foto captura pantalla

La acusación

Una vez que descargó los escombros, Wladimir se fue del lugar manejando el camión, pero fue detenido por Carabineros en la autopista. "Varias patrullas llegaron, me bajaron, me lanzaron al piso, me trataron mal y me esposaron", manifestó.

Carolina Hidalgo, abogada de la firma VeAsociados encargada de llevar el caso, sostuvo que al chófer no se le dio derecho a la defensa y que en todo momento fue "engañado por las autoridades".

Hidalgo expresó a Meganoticias.cl que luego de investigar cómo sucedieron los hechos y una vez que escucharon la declaración de Wladimir, "presentamos un recurso de amparo para dejar sin efecto una de las consecuencias de la orden de expulsión que era la prohibición de ingreso al país y lo logramos".

Wladimir fue expulsado en febrero de 2020 / Foto cortesía

La abogada explicó que su detención fue por conducir el camión con la licencia vencida. "Él fue presentado a audiencia de control de detenciones únicamente por ese delito, en ningún momento en esa audiencia se habló de otro delito que tuviera que ver con la descarga de los escombros (usados posteriormente como objetos de ataque) y por tal motivo no hubo investigación al respecto".

La defensa de Wladimir, además, denunció que el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) suspendió el proceso de permanencia definitiva que tenía el hombre, cuando se dieron por enterado de la introducción del recurso de amparo.

"La Corte de Apelaciones de Santiago notificó a la DEM del recurso de amparo y lo grave de eso es que luego que se enteraron le enviaron una notificación al señor Wladimir que indicaba que su solicitud fue rechazada por la orden de expulsión, hecho que lo deja en situación irregular porque los venezolanos sólo podemos entrar al país con visa", explicó.

En medio de la pandemia y a pesar de ganar el caso, Wladimir permanece en Venezuela a la espera de poder volver a Chile y reencontrarse con su familia.

"Qué pesadilla. Estoy contando esto y es como si lo estuviera viviendo de nuevo. Tengo un trauma con eso y lo tendré toda mi vida", lamentó el venezolano.

Los familiares de Wladimir aún siguen en Chile / Foto cortesía

