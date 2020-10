La Seremi de Salud de la Región Metropolitana clausuró el reconocido pub "Espacio Harvard" ubicado en el Barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta.

La razón de su cierre es por el incumplimiento de las medidas sanitarias que han decretado las autoridades gubernamentales para prevenir mayores casos de contagio por coronavirus.

¿Qué dijo la seremi?

Paula Labra, seremi de Salud RM, dio cuenta de todas las falencias que tenía el local recreativo, las que fueron constatadas tras la realización de una denuncia.

"Sabemos que los restoranes y cafés pueden abrir en terrazas, pero en este local no se cumple nada. Es un lugar completamente cerrado, en donde no existe ningún tipo de distancia física entre las mesas", comenzó informando.

"Había solo papas fritas, que es un plato compartido, pero en esta etapa los restoranes no pueden tener platos compartidos", agregó. En ese sentido, la normativa para el funcionamiento de este tipo de negocios exige que la comida sea individual para evitar la transmisión del virus.

Incumplimiento de protocolos

Asimismo, Labra manifestó que "no contaban con ningún protocolo Covid, para mantener distancia, para la toma de temperatura. En los baños no había jabón ni toalla de papel. No complían ningún protocolo para poder resguardarnos ante el coronavirus", cerró la autoridad.

Al interior del local había aproximadamente 300 personas, cuya gran parte no utilizaba mascarilla. Por su parte, los propietarios del recinto arriesgan una multa que alcanza los 50 millones de pesos.

