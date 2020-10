¿Qué pasó?

Una familia de La Florida despertó en la mañana de este lunes cuando dos hombres, aparentando ser funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ingresaron al domicilio para, presuntamente, realizar un allanamiento en el marco de un supuesto operativo de recuperación de armamento.

El hecho

El dueño de casa logró sacar a uno de los sujetos de la vivienda al percatarse que no se trataba realmente de la policía. Sin embargo, el otro de los individuos se fue de inmediato a registrar las piezas.

La situación se puso más violenta y la familia insistió que se retirara de la vivienda al sujeto que seguía en su interior. Mientras eso ocurría, en la calle se mantenía el otro supuesto policía.

Finalmente se retiraron con diversas especies, mientras que el OS9 de Carabineros fue instruido por la Fiscalía para iniciar la investigación.

Lo Espejo

Por algo similar pasó una familia de Lo Espejo, hace un poco más de dos meses. La banda utilizó una ganzúa para vulnerar la seguridad exterior e hicieron su entrada, la cual tuvo como objetivo robar artículos electrónicos.

"Estábamos las dos, nos tiró al suelo, nos tapó la cara. En el momento en que me preguntó dónde estaba la plata, ahí me golpeó y después me tiró el pelo de nuevo", contó Jocelin Parra, víctima del delito.

Pudahuel

La banda tuvo un actuar muy parecido a la que atacó a una familia de Pudahuel días antes. Los delincuentes se vestían con ropa, placas y pistolas muy similares a la de la institución policial.

"Se hicieron pasar por Carabineros, entraron a mi casa, nos asaltaron dentro de mi casa y se dieron a la fuga", relató una de las víctima.

Preocupación por este tipo de situaciones

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que: "está empezando a ser un hecho común que gente que se hace pasar por policías, osea Carabineros, pero especialmente la PDI, asalte casas. Es muy preocupante porque además se da en un contexto en que las policías están muy desacreditadas".

En tanto, el inspector de la Brigada de robos de la PDI occidente, Matías Gómez, detalló que los funcionarios de la institución "deben exihibir lo que es la placa de servicios institucional, la cual es de color burdeo. La parte superior mantiene una tarjeta de identificación policial, donde se exhibe la fotografía, cargo, nombre completo y cédula de identidad del oficial".

Además, recomiendan no enfrentar nunca a los sujetos y concentrar los esfuerzos en recordar la mayor cantidad de antecedentes para entregarlos a las policías y llegar a los responsables.