¿Qué pasó?

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $800 millones a los familiares de los internos que fallecieron en un incendio registrado en el penal Colina II, en abril del año 2009.



De este modo, se acogió parcialmente la demanda entablada tras establecer la responsabilidad del Estado por falta de servicio de Gendarmería.

25º Juzgado Civil de Santiago ordena al fisco indemnizar a familiares de internos fallecidos en incendio en Colina II https://t.co/Vw2CYeW8c3 pic.twitter.com/zbvSBoYJTV — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 13, 2020

¿Qué dice el fallo?

"El Tribunal estima que, en la especie, existe una falta de servicio por parte de Gendarmería de Chile, causada por la actuación de algunos de sus funcionarios, la que no se ajustó, en los hechos, su deber de atender y velar por la vida, integridad y salud de los internos", sostiene el fallo.

"En el sumario administrativo destinado a establecer la responsabilidad de esa índole, que pudiera afectar al personal de servicio involucrado, a raíz del incendio de marras, se estableció por dicha Fiscalía Administrativa, que se ha logrado establecer la responsabilidad administrativa del personal inculpado que cumplía labores tanto de Oficial de Guardia encargado de la Brigada de Incendios y en la Sala de Seguridad del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina II, el día 26 de abril de 2009", agrega.

La resolución indica que ha dicho personal "les asiste responsabilidad administrativa en los hechos objeto de la investigación en cuestión, por cuanto se comprobó, entre otras circunstancias, que la demora en el aviso oportuno a bomberos es una labor que recae en el Oficial de Guardia y personal de la sala de circuito cerrado de televisión (CCTV), quienes en los hechos reconocen no haber efectuado tal llamado, pese al requerimiento expreso del Jefe Interno del Establecimiento, quien de manera radial, en forma reiterada y desesperada solicita la concurrencia de bomberos, lo cual queda demostrado en el registro radial que existe de los hechos".

Teléfono descompuesto

El fallo detalla, además, que "en cuanto al mal estado del teléfono de conexión permanente con bomberos, se comprobó que efectivamente este se encontraba descompuesto desde hace más de un año, situación en la que se observa negligencia del personal encargado la sala de seguridad, pues si bien informaron tal situación por un tiempo, se conforman con ello, no siendo insistente en la necesidad de repararlo, quedando demostrado que dicha unidad penal no tenía un contacto permanente con Bomberos".

"El no haber tenido operativa dicha línea telefónica no constituye justificación plausible para el no haber solicitado la presencia de bomberos por otra vía, como lo era la otra línea de salida directa que se encuentra ubicada al interior de la misma dependencia", afirma.

Brigada de incendios

"Al Oficial a cargo de la Brigada de Incendios se le imputa responsabilidad administrativa, por la falta de esmero con la que asume el cargo, pues reconoce no haber participado de mayores capacitaciones ni haber establecido contacto con la Compañía de Bomberos de la comuna, descuido que se evidencia al momento de enfrentar esta emergencia, instancia en que pese a desplegar todo el material con el que contaba, no logra coordinar su trabajo con Bomberos", señala la resolución.

Además, indica que se "ha estimado proponer sanciones acorde a los cargos formulados previamente al personal que laboraba en la sala de Circuito Cerrado de Televisión, por no haber dado aviso oportuno a Bomberos, e igual omisión se le representa al Oficial de Guardia del establecimiento, en atención a lo cual dicha Fiscalía propuso al Director Nacional Gendarmería de Chile, que se apliquen las medidas disciplinarias allí singularizadas".

Informe de Bomberos

El fallo consideró el informe pericial del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el cual concluyó lo siguiente: