¿Qué pasó?

Este martes, el exministro de Salud Jaime Mañalich hizo uso de la palabra en la sesión de la Cámara de Diputados en donde se revisa la acusación constitucional en su contra y, entre otras afirmaciones, pidió disculpas, especialmente a la alcadesa de Maipú, Cathy Barriga, y los también ediles Rodolfo Carter, de La Florida y Germán Codina, de Puente Alto.

¿Qué dijo?

"He cometido errores y he ofendido a mucha gente durante mi trabajo y lamento que eso haya ocurrido y me ha arrepiento que eso haya ocurrido. Y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas, porque evidentemente desde el primer momento ellos y ellas quisieron hacer lo mejor por sus representados", señaló el extitular de la cartera.

En este sentido, añadió: "Pienso en la alcaldesa Cathy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento; pienso muy particularmente en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también en sus planteamientos".

Mayor desafío epidemiológico en 100 años

Durante la exposición de su defensa, Mañalich señaló que "no quiero rehuir obligación alguna en esta discusión y en esta defensa y no solo porque se trate de mi persona, sino porque se trata de 170 mil funcionarios de salud, que han dado una pelea descomunal frente al mayor desafío epidemiológico que el mundo entero ha enfrentado en los últimos 100 años".

En esta línea, el exsecretario de Estado añadió que "no había receta, no había modelo, no había esquema, ni tablas de las ley a las que seguir".

Argentina

A modo de defender las decisiones que adoptó durante su gestión, Mañalich sostuvo que "no hay que olvidar qué es lo que está pasando en el mundo hoy. Argentina, al lado nuestro, que tomó una determinación muy drástica de un confinamiento completo, al principio de esta epidemia, miren ustedes lo que está pasando hoy día, miren lo que esta pasando en Francia".

"Todo esto en un ambiente de que las mascarillas sirven, no sirven; que los confinamientos sirven, no sirven; que hay anticuerpos, que no hay anticuerpos, vale decir, preguntas que probablemente van a tardar muchos años en resolverse", agregó.

Interrogantes

Tras esto, recordó que otro de los grandes desafíos que ha debido enfrentar como ministro de Salud fue el rescate de los 33 mineros, "donde hubo que inventar todo, porque no había nada escrito sobre lo que nos pudiéramos mover".

"Y esa es la situación hoy, ¿qué es un caso de coronavirus?, una persona que se enferma, una persona que tiene un PCR positivo, una persona que desarrolla anticuerpos, una persona que tiene un cuadro viral que puede parecer, no parecer. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿La distancia es un metro, es un metro y medio, es dos metros?", preguntó.

"Tenemos una enorme cantidad de dudas todavía sobre las que tomar decisiones porque la diputada Hernando hablaba en algunos momentos como si esto fuera un asunto del pasado, no, no, no. Esto podría estar recién empezando y todo lo que estamos haciendo requiere pronósticos y respuestas para el futuro", expresó.

