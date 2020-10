María Soledad vive en Rancagua, es admiradora del cantante mexicano Alejandro Fernández y nunca imaginó la negativa experiencia que viviría por ser fanática de "El Potrillo". Y es que un desconocido, haciéndose pasar por su ídolo, se las ingenió para contactarla y así intentar estafarla con una suma millonaria.

La afectada contó su historia en el matinal de Mega, Mucho Gusto. Según ella, el primer contacto con su estafador fue a través de redes sociales. Y en un pricipio no sospechó nada extraño: “Me da pena porque al principio fue muy real”.

La afectada relató cómo fue el primer contacto: "Me habla un Alejandro Fernández, con su foto y logo, me da las gracias por yo siempre postear sus fotos y comentarios".

Incluso, dijo que a través de una videollamada bastante breve el sujeto se mostró para no levantar sospecha: “Era para que vieras con quién estabas hablando, porque esto se presta para malos entendidos”, le dijo el falso Alejandro Fernández.

“Yo lo vi, canoso, con su pelo desordenado, sin lentes, con bigotes, pero fue muy corto. Me levantó la mano, me tiraba besos, para mí era él, yo no me voy a confundir en eso”, señaló María Soledad en su relato sobre el presunto encuentro.

El regalo

No obstante, al poco tiempo comenzaron las sospechas, ya que el sujeto le dijo que iba a enviarle un regalo, que incluso andaba en el mall comprándolo. En ese momento la mujer le dijo a su hija: “¿Tú crees que Alejandro Fernández va a tener tiempo para ir a meterse a un mall para comprarme un regalo?”.

Posteriormente, recibió un correo electrónico en el que la empresa a cargo de enviar el paquete le solicitaba el pago de 2.800 euros ($2.600.000 aproximadamente) por costos en la aduana.

La mujer le dijo al supuesto Alejandro Fernández que no tenía ese dinero, tras lo cual el sujeto le mandó un video para decirle lo que se perdería. En las imágenes se veían dos relojes marca Rolex, además de pulseras y cadenas de oro más aproximadamente 30 millones de pesos chilenos.

“Ahí fue cuando yo ya dejé de hablar, le dije ‘tú no eres Alejandro Fernández porque él no haría eso. Muy buena tu técnica pero él no haría algo así'”, sostuvo la mujer.

Según María Soledad, el sujeto le dijo “ok, solo olvídalo y deja de escribirme”, sin embargo, él continuó contactándose con ella por mensaje para decirle que quería verla en su próxima visita a Chile. Pese a la insistencia, la mujer no ha respondido.

Una advertencia

“No quiero que caigan otras personas porque yo tuve la ayuda de mi hija y la conciencia de saber que era una estafa”, expresó María Soledad.

Además, señaló que “duele, porque tú piensas en algo tan alto, no tienes la esperanza de verlo y que te contacte y fue mentira obviamente (...). Pensamos que era él desde un principio, pero ya al tercer día mi hija se dio cuenta que no era y de ahí le seguimos la corriente. Hasta el día de hoy me sigue hablando, pero yo no le he contestado”.