¿Qué pasó?

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió a las declaraciones del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien en un programa de televisión dijo tener la idea de adelantar la vuelta a clases en 2121, algo que calificó como una “tozudez”.

“Hemos discutido con varios actores que el año escolar 2021 inicie un poco antes, precisamente con la finalidad de reforzar. Son temas que se están evaluando”, expuso el jefe de cartera en CNN.

“Es incomprensible”

Los dichos de Figueroa de inmediato hicieron reaccionar a Aguilar.

"Sus dichos reflejan una tozudez que a estas alturas resulta un poquito odiosa. Su insistencia, a como dé lugar, en pretender que se reabran los colegios, de forzar una reapertura, a pesar de la muy contundente opinión que les han dado todas las comunidades escolares por distintos lugares, señalando que no sienten confianza ni seguridad como para retornar a las clases en el corto plazo, a estas alturas ya es incomprensible", dijo el mandamás de Colegio de Profesores.

Claro que no se quedó ahí y añadió que “se lo ha dicho todo el mundo. Profesores, sostenedores, colegio médico. etc. No hay confianza en el Gobierno para sostener un retorno a clases”.

Defensa de alcaldes

Aguilar también dijo que “hemos propuesto, desde el mes de mayo, que se conforme una mesa de trabajo donde estemos todos los actores, los especialistas sanitarios y los representantes de las comunidades escolares, y en esa mesa dialogando establecer cuáles son las condiciones de un retorno a clases que le dé confianza a la gente... Esa es la forma, considerando la opinión de todos y el ministro se ha negado”.

Para rematar, sentenció que “resulta muy impertinente lo que hace con los alcaldes... Ellos han escuchado a sus comunidades. Lo que hay que hacer es apoyar el trabajo a distancia. Él es el único en el país que fuerza el retorno a clases”.