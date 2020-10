La Fiscalía Nacional informó que se ha oficiado al Servicio de Impuestos Internos por la denuncia que hizo el organismo sobre que más de 400 mil personas cobraron el Bono Clase Media de $500 mil, pese a que no estaban facultados para recibir el beneficio.

La Fiscalía informó que "se tomó conocimiento de las más de 400 mil personas que habrían falseado sus remuneraciones para obtener el bono de clase media", por lo que se solicitado a la brevedad el listado de ellos.

El objetivo, explica el organismo, es "evaluar la apertura de una investigación penal por los eventuales delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros".

Millonario costo para el Fisco

Este viernes el Servicio de Impuestos Internos informó que 437.703 personas obtuvieron el Bono Clase Media de $500 mil, sin cumplir con los requisitos establecidos. Esto es, sin que hayan sufrido una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones.

El SII informó que dichas personas deberán reintegrar el monto que recibieron, sin reajustes, multas, ni intereses, a través de una plataforma que ya se encuentra disponible en el portal de la Tesorería General de la República. El plazo para el reintegro es hasta el 30 de noviembre próximo para no arriesgar sanciones.

El informe estableció que 400.603 son trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado y que los recursos involucrados alcanzan los US$256 millones.

El origen

Fue a principios de agosto cuando se realizó la postulación al Bono de $500 mil. Durante el proceso, miles de usuarios reportaron que el sistema no daba la posibilidad de modificar el campo de renta percibida durante junio, por lo que muchos ingresaron la solicitud con un $0.

No obstante lo anterior, ante la polémica que se había generado, días más tarde el SII habilitó una opción en su sitio web para anular la solicitud y así, quienes hayan ingresado por error el $0, o quienes supieran que no calificaban e igual postularon, pudieran dar pie atrás. Sin embargo, según el reporte del SII, no todos lo hicieron.

Revisa si eres vocal de mesa

Revisa tu local de votación