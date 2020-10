¿Qué pasó?

La víctima de un violento abordazo registrado por cámaras de seguridad en la comuna de El Bosque entregó mayores detalles sobre el hecho delictual.

La situación ocurrió el pasado domingo en la mañana, cuando la joven transitaba por el sector de las calles Transversal con Jorge Luco rumbo a su trabajo.

¿Qué dijo la víctima?

Mientras caminaba tranquilamente, un desconocido se aprovechó que estaba sola y que poca gente circulaba en la calle para atacarla.

"Me dice 'ayúdame a empujar el auto' y yo le digo que no. Ahí es cuando el tipo pasa por delante del vehículo, yo corro pero me caigo, ahí empezó el forcejeo y me quita el teléfono", relató la afectada.

Intentó escapar del asaltante, pero estando en el suelo poco podía hacer. Fue amenazada y arrastrada por un hombre que minutos antes le había ofrecido llevarla hasta un paradero.

"Con el cuchillo fue con lo único que me amenazó. Le bajé la mano y me pasó a llevar en la parte izquierda de la cintura. No me acuerdo del hecho que me haya arrastrado, yo creo que por la adrenalina no me di cuenta", agregó.

Sujeto está prófugo

La PDI ya inició las diligencias para dar con la ubicación del antisocial, ya que aún sigue prófugo de la justicia.

Sin embargo, un vehículo de similares características fue divisado en San Bernardo, cometiendo el mismo tipo de delito. Por lo mismo, se investiga si tendría alguna relación con el asalto que sufrió la joven.

"Nos sentimos muy desprotegidas"

Este violento asalto no es un hecho aislado en El Bosque, pues no es la primera vez que antisociales se aprovechan de que mujeres transiten solas a primera hora por este sector de la comuna.

Vecinas del lugar han sido testigos de estos abordazos, una modalidad que se está masificando y que prácticamente dejan sin posibilidad de reacción a las afectadas.

"Hace tiempo me hicieron un portonazo, entonces como mujeres nos sentimos muy desprotegidas", comentó una residente del sector, mientras que otra joven concluyó que "está súper peligroso aquí, una se pone en riesgo y anda con miedo".