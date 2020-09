¿Qué pasó?

El Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos advirtió que el seguro escolar no cubre los gastos asociados al coronavirus, en caso de que un alumno se contagie en el establecimiento educacional o en su trayecto.

El presidente de la organización, Alejandro Valdebenito, aclaró esta situación en medio de la discusión de un eventual retorno a las clases, y llamó al Gobierno a abordar el tema con urgencia.

¿Qué dijo?

Según consignó Radio Biobío, Valdebenito sostuvo que el Gobierno debería estar preocupado en mejorar el Decreto Supremo 313, que incluye a los estudiantes de cualquier nivel en los seguros de accidentes, en vez de propiciar un pronto retorno a clases a las comunas que están en fase 4.

"Para que lo tengan súper claro los padres y apoderados, si un niño hoy se contagia con covid no tiene protección del seguro Social de Accidentes. Hay una resolución por parte de la Superintendencia de Seguridad Social que dice claramente que no están protegidos, y como no están protegidos el costo de la enfermedad lo van a terminar asumiendo las familias", aseguró.

¿Qué dijo la Superintendencia de Seguridad Social?

La Superintendenta de Seguridad Social (s), Patricia Soto, explicó que: "Actualmente el seguro Escolar contemplado en la Ley 16.744 y regulado por el decreto Supremo número 313 no considera cobertura para casos de contagios de coronavirus, ni para contactos estrechos".

"Los casos que sí tienen cobertura por parte del seguro escolar en casos de contagios por coronavirus son los alumnos que se encuentren realizando su práctica profesional en establecimientos de salud, y aquellos que estén cursando su especialidad", agregó.

¿Qué dijo el Colegio de Profesores?

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, manifestó que: "nos parece indispensable que se cuenten con condiciones de certeza jurídica respecto a la protección de los profesores, profesoras y trabajadores de la educación en relación a posibles contagios".

"Eso obviamente tiene que ser considerado una condición laboral, estar cubierto por todos los seguros correspondientes, por las mutuales y los organismos encargados de estos", añadió.

