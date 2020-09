¿Qué pasó?

El sumario administrativo generado por una denuncia de negación de atención a funcionarios de Carabineros en el Hospital de Melipilla determinó que los funcionarios de salud no tienen responsabilidad en los hechos.

Según la resolución del fiscal del caso, no se formó la convicción de que se hubiese "discriminado y humillado" a los funcionarios policiales, y se determinó que no se utilizó la frase "yo no atiendo a pacos". Además, se descartó la negación de atención por parte de funcionarios y del doctor Rubén Ibarra.

El sumario también destacó que existen atenciones anteriores y toma de exámenes PCR a funcionarios de Carabineros. Además, se concretó la atención de dos carabineras que hicieron la denuncia, mientras que un tercer policía no fue atendido porque no esperó esa instancia.

Izkia Siches exige disculpas del Gobierno

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, exigió que el Gobierno entregue las disculpas correspondientes a los funcionarios del hospital.

"Espero que el Ministro del Interior @victorperez_v (Victor Pérez) entregue sus disculpas al colega y equipo de Salud por parte del Gobierno y parlamentarios que acusaron y criticaron sin razón".

La denuncia

El hecho ocurrió el 18 de junio, cuando los funcionarios llegaron al servicio de Urgencias, tras presentar síntomas asociados al Covid-19.

Sin embargo, según lo denunciado, en el recinto hospitalario, un doctor se habría negado a atenderlos tras señalar: "yo no atiendo pacos", para posteriormente devolverle los bonos.

Junto con aquello, les habría pasado su número de teléfono para que su superior se comunicara con él para decirle que no enviara más uniformados a atenderse al lugar, todo lo cual fue desestimado.