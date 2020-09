¿Qué pasó?

Cámaras de seguridad registraron un violento ataque a un vehículo de una familia en la comuna de Ovalle. Se trata de rencillas anteriores que llegaron a su punto más álgido el pasado lunes.

Los hechos

En detalle, una mujer realizó un escopetazo al automóvil estacionado. Su acompañante recarga el arma para percutar un segundo disparo contra la camioneta.

Pero eso no quedó ahí, ya que segundos después aparecen otras dos personas que comienzan a destruir el vehículo con fierros.

La violencia fue en aumento cuando se suma a los ataques otra mujer. Entre los cinco protagonistas del brutal ataque rompen ventanas y espejos, además de seguir efectuando disparos.

¿Qué dijo la víctima del ataque?

El dueño del automóvil afectado estaba al interior de su domicilio, siendo testigo de la violenta escena. Se vio obligado a llamar a Carabineros, en medio de insultos en su contra y de su hija.

"Esto comenzó a principios de año, por lo menos. Están hechas las denuncias, pero la Fiscalía no hizo nada, porque no era meritorio seguir investigando", relata el afectado.

Bajo esa línea, si bien estos violentos hechos ocurrieron el lunes 21 de septiembre, fue el viernes 18 cuando quedaron en evidencia las disputas.

En aquel día, un reproche por ruidos molestos terminó a los golpes entre dos mujeres. Para separarlas, intervino el resto de la familia, generándose una gresca.

La versión de la familia denunciada

La familia que protagonizó el ataque al automóvil tiene una versión distinta a la que sostiene el sujeto víctima de los destrozos.

"Mi mamá hizo lo que cualquier mamá haría por sus hijas que fueron golpeadas por hombres, traídos por la mujer que ahora se hace la víctima", contó la hija de la mujer detenida.

Medidas cautelares

Tras el llamado, Carabineros de Ovalle arrestó a las dos personas que iniciaron los ataques, quienes fueron fomalizados por los delitos de daños, amenazas y porte ilegal de fuego.

"Uno de los imputados quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, en tanto que el otro imputado quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total", explicó el fiscal Jaime Rojas.

A pesar de estas medidas, la familia agredida decidió abandonar el barrio residencial, argumentando razones de seguridad.

"Me hicieron daño a la propiedad y daño psicológico a mi hija. Yo me retiro, porque no me siento seguro", concluyó la víctima.