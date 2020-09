¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de Ñuble anunció este domingo un segundo sumario sanitario, esta vez contra el diputado Gabriel Silber (DC), quien se suma a Loreto Carvajal (PPD).

Segundo sumario sanitario

La noticia fue dada a conocer luego que el parlamentario pasara por un control sanitario sin portar su pasaporte ni tampoco una credencial para ingresar a esa región del sur del país.

Según informó Emol, "los funcionarios policiales lo buscaron en Internet, y al percatarse que era un diputado, le permitieron seguir su camino".

¿Qué dijo la Seremi?

"Se acreditó que el diputado no tiene residencia en la Región del Biobío por lo que se iniciará un sumario sanitario por la resolución exenta 777 del Minsal, que impide desplazamiento entre regiones sin la debida justificación", dijo la doctora Marta Bravo.

Silber se suma a Carvajal

La Intendencia de Ñuble ya había interpuesto una denuncia en contra de la diputada Loreto Carvajal, luego que la parlamentaria evadiera los controles sanitarios dispuestos en la región.

"Efectivamente el día de ayer hubo una situación irregular con la diputada Loreto Carvajal en el control sur de la región del Ñuble, en donde no se le pudo controlar sanitariamente... Se cursó el sumario sanitario correspondiente para investigar los hechos", dijo a ese medio el intendente regional Martín Arrau.

¿Qué respondió la diputada?

Tras lo ocurrido, la parlamentaria usó sus redes sociales para referirse al caso.

"Intendente Arrau con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega! Estamos en estado de excepción NO en dictadura... No me inhibiré de trabajar en la región por la gente, el retroceso y la acciones en pandemia q ya suman más de 100 fallecidos requiere gestión verdad (sic)", aseveró en la red social.

