¿Qué pasó?

La Fiscalía de Chile respondió este domingo al exministro de Salud, Jaime Mañalich, por la investigación sobre muertes en contexto coronavirus.

La reacción de la entidad se dio tras la entrevista que dio el facultativo al diario El Mercurio.

Entre otras frases, dijo que “la Fiscalía está en una investigación no formalizada, no me ha citado, y ha efectuado una filtración, ha llevado a los medios una discusión que todavía debería estar en los tribunales”.

Respuesta vía redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía de Chile emitió una respuesta al exministro.

“En la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la @FiscaliadeChile no ha filtrado información ni opinado”, se afirmó.

Además, se expuso que “la presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan”.

En la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la @FiscaliadeChile no ha filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan. https://t.co/MlgfzlnxvE — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) September 20, 2020

Los dichos de Mañalich no solo llegaron hasta el Ministerio Público, sino que también fue tema para el actual ministro de Salud, Enrique Paris, quien debió abordar el asunto al entregar un nuevo reporte sobre el coronavirus en Chile.

“Creo que lo hizo bien, pero la interpretación que hace es política. Nosotros estamos respondiendo aquí a un punto de prensa que es sanitario", dijo entre otras frases.