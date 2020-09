¿Qué pasó?

Este domingo, luego del balance diario sobre el estado de coronavirus en el país, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, habló sobre su declaración ante Fiscalía en la investigación que se realiza por las muertes en pandemia, durante el mandato del exministro Jaime Mañalich.

En esta declaración, hecha en calidad de testigo, Araos señaló que el sistema utilizado bajo el liderazgo de Mañalich para contabilizar a las personas fallecidas por el virus no habría sido el adecuado.

¿Qué dijo Araos?

Consultado al respecto por la prensa, el médico respondió que “se mezcla en ese relato lo que es la opinión mía en relación a los fallecidos y a los casos (de contagio), por lo tanto hay que separar aguas en lo que corresponde al recuento de fallecidos y al recuento de casos”.

“En cuanto al recuento de fallecidos, esta es una enfermedad nueva, distinta. Lamentablemente para todos, es una enfermedad que no sigue modelos conocidos, no es una influenza, no es un virus respiratorio sincicial, no es sarampión. Hemos ido aprendiendo durante el camino a cómo manejar, a cómo entenderla y cómo controlarla”, precisó Araos.

“El sistema de recuento de fallecidos, que no dependía de mí en ese tiempo y que lideraba el ministro Mañalich, fue capaz inicialmente de ir informando los fallecidos que iban ocurriendo, pero en la medida que la epidemia aumentó, el número y la cantidad de datos que tuvimos fue muy grande, y es evidente que no fue capaz de capturar toda esa información. Es evidente”, agregó.

"Nos pilló sin estar preparados"

Ante la pregunta de si el sistema ocupado por Mañalich, en definitiva, fue el correcto o no, el jefe de Epidemiología del Minsal insistió en que “ese fue el mecanismo que se pudo poner en marcha. Funcionó inicialmente, después no funcionó porque no fue capaz de capturar toda la información y se buscó una mejor alternativa”.

“Creo que estamos en la mitad de la pandemia, es muy difícil evaluar la efectividad de una medida o de un mecanismo actualmente, y el tiempo nos irá enseñando qué había que hacer”, complementó.

“Esto es algo que a todos nos pilló sin estar preparados, no solamente a Chile, a cualquier país, y se hizo lo que se pudo en la medida que se contaba con más información y más recursos. Por lo tanto, calificarla de buena o mala, creo que no corresponde”, concluyó Araos.