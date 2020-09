¿Qué pasó?

Debido a las medidas sanitarias por el coronavirus, desde la semana pasada se han registrado intensas fiscalizaciones en los accesos a la región de Valparaíso, lo que ha tenido como consecuencia que hasta la fecha se hayan enviado de vuelta cerca de 11 mil vehículos desde los distintos puntos.

¿Qué dijo la autoridad?

El intendente Jorge Martínez, señaló que “el miércoles de la semana pasada comenzamos un plan muy riguroso para que aquellos que sabíamos que iban a intentar llegar previamente a la región de Valparaíso no lo hicieran y en todos los puntos de control de la región”.

“Hoy partimos una nueva etapa, hoy parten los cordones sanitarios en la región (...). Nadie entra a la región de Valparaíso. En esta semana que ha pasado, hemos mandado de vuelta, básicamente a la región Metropolitana, 11 mil vehículos con sus ocupantes", agregó.

La autoridad además informó que se han "sancionado más de 500 segundas viviendas con ocupantes que no deberían estar. Se han tomado detenidas más de 1.700 personas por tener permisos que que no eran el original".

"No tienen conciencia"

Por su parte, el seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que “todavía encontramos personas que no entienden nada y no tienen conciencia, porque efectivamente no se pueden trasladar a su segunda vivienda”.

“No sacan nada con arrancar porque los estamos buscando. Estamos iniciando los respectivos sumarios sanitarios que pueden llegar a sanciones que pueden bordear los $50 millones”, añadió.

