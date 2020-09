El exfutbolista nacional, Luis Núñez, rompió el silencio desde la cárcel y anunció que comenzará una huelga de hambre líquida indefinida en protesta por los siete meses de prisión preventiva que arrastra por su presunta vinculación a un crimen del año 2018.

La medida la dio a conocer el otrora delantero por medio de una carta abierta que fue exhibida por el programa Círculo Central de La Red, donde aseguró ser "inocente de lo que se me acusa" y donde pidió ver a su familia.

"Mi familia se encuentra en otro país enfrentando la pandemia. El error que cometí fue alejarme del país para cambiar mi vida y no vivir lo que vivo injustamente el día de hoy. Lo único que exijo es que esto se termine para así demostrar mi inocencia", aseveró en la misiva.

"Estamos 21 horas encerrados"

El exdelantero, que militó en Universidad Católica entre otros clubes, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido en Bolivia por su responsabilidad en un juicio por asesinato ocurrido en La Legua, comuna de San Joaquín.

"Soy inocente. Por una mentira me encuentro en este lugar injustamente y ya llevo cuatro meses preso. Le pido a la justicia que me haga un juicio no basado en mentiras, como para mí como para el Andrés. Que sea un juicio legal", aseveró.

Sobre sus días en la cárcel, añadió que "son complicados porque estamos 21 horas encerrados, con dos o tres horas de patio por el tema de la pandemia. No tenemos comunicación con nuestras familias y sólo nos dan minutos para hablar con ellos dos veces en la semana".

"Mi proceso ya lleva 20 meses y creo que ya están todas las diligencias realizadas para ser parte de un juicio legal, donde pueda decir la verdad", sentenció.