¿Qué pasó?

Camila Henríquez vive en su casa encerrada bajo llave, desde que el padre de sus hijas la amenazó de muerte el pasado viernes 28 de agosto.

La joven madre vive con miedo constante a ser atacada por su agresor, lo que la ha llevado a resguardar las puertas y ventanas de su vivienda.

Hija llamó a Carabineros

Fue la hija mayor de Camila, con tan solo seis años, quien denunció esta situación a Carabineros.

"Llorando, ella le decía ‘ayuden a mi mamá, mi papá va a matar a mi mamá’, y ellos llegaron rápido con pistolas y con todo pensando que él estaba acá", contó la mujer.

La directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg), Carolina Plaza, señaló que "una niña de seis años que llama para pedir ayuda por su madre es que no le tiene miedo a su padre, y esa es una señal muy potente".

"Pasa un auto y se me paran todos los pelos"

Camila expresó: "Me da miedo, pasa un auto y se me paran todos los pelos, me da terror. Por ejemplo, anoche no podía dormir tranquila, me imaginaba que en cualquier momento podía saltar la reja, entrar por la ventana y matarme igual. Me da miedo él".

"Me acuerdo de ese día que me amenazó y yo estaba aterrada. Me da rabia que me haya dicho todos esos garabatos, que haya dicho que yo estaba aquí con alguien frente a mi hija, haberme dicho que su mamá lo tenía agarrado para no matarme. Si no es por su mamá, él me habría matado", agregó.

Camila denunció a su expareja en la Fiscalía de Chacabuco, la que decretó una medida de protección para ella. Carabineros debe realizar rondas de manera constante por su casa.

Agresiones anteriores

En 2015, Camila ya había sido golpeada brutalmente por este mismo sujeto.

"Me llevó con mi hija arrastrando y de ahí me pega. Después de eso yo le digo que me quiero ir a mi casa, él me quita el bolso, me quita a la niña y se va a una plaza. Ahí fue donde me propinó el golpe en el ojo", recordó.

La mujer denunció este hecho a la justicia, la cual decretó una orden de alejamiento, pero después de un año ella volvió con el agresor.

"Era madre soltera en ese momento, madre primeriza, me dio miedo; y estaba enamorada igual de él. A pesar de lo que él me hizo, no pude matar eso que sentía por él", sostuvo.

"Me tenía en una pared ahorcada"

Luego de un par de meses de haber vuelto a estar en una relación con el sujeto, las agresiones continuaron.

"Peleé con él y me ahorcó. Me acuerdo que me tenía en una pared ahorcada. Mis hijas estaban arriba jugando, no se dieron ni cuenta, y yo tuve que hacer como si me desmayara, tuve que dejar de forcejear", relató.

Una vez que la soltó fue "rápido a la cocina, agarré un cuchillo y le digo que va a ser la última vez que me va a pegar porque se va a ir".

Chantajes

Además, Camila aseguró que su expareja la ha chantajeado con el dinero de la pensión de sus hijas.

"(Me dijo) yo te doy esas 500 lucas pero tienes que acostarte conmigo. Y yo accedí", indicó.

"Me da demasiada angustia, pena, vergüenza, haber tenido que hacer tantas cosas para que él me diera un poco de plata por mis hijas. Me da vergueza decir que fui víctima de violencia sexual, psicologica, económica; todo por tenerle algo a mis hijas", añadió.

Casa de acogida

El Sernameg le ofreció un hogar de acogida a la joven mientras dure el proceso judicial, pero ella afirma que no quiere salir de su casa y que sólo necesita sentirse segura en ese lugar.

"Nunca he ido a una casa de acogida, aparte que tengo dos hijas, entonces el bebé da mucho que hacer. No sé cómo va a reaccionar mi hija mayor también", expresó.