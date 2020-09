¿Qué pasó?

La noche del domingo la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, participó en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, ocasión en la cual se refirió a una posible candidatura presidencial tras ser una de las figuras mejor evaluadas por la ciudadanía en las encuestas.

"Creo que me falta experiencia"

Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, la presidenta del Colmed aparece como la figura política mejor evaluada, logrando un 60% de aprobación. Con esto, se impuso por sobre el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien se ubica en segundo lugar con un 58%.

Consultada en el programa de debate político sobre una posible postulación presidencial, Siches indicó que "Personalmente me interesa el espacio público, pero hoy estamos muy orientados en lo sanitario. Personalmente creo que me falta experiencia. Lo descarto".

Además al referirse a su domicilio político, la dirigenta gremial dijo no sentirse representada por sectores como el Frente Amplio o el Partido Comunista.

"Soy una mujer que cree que nuestro país tiene que avanzar muy rápidamente en un Estado con derechos consolidados. Creo que miro con mucha ansiedad que nuestro país avance como las sociales democracias europeas", dijo.

Respecto a si se considera una "socialdemócrata", en relación a las polémicas declaraciones del alcalde Lavín, Siches contestó en un tono de broma que se considera "conservadora".

Coronavirus

Durante la entrevista además Izkia Siches se refirió también a la crisis sanitaria del coronavirus, destacando entre sus planteamientos que no cree necesaria la existencia de una vacuna para que los escolares puedan volver a clases.

Siches fue consultada respecto a si discrepa con el planteamiento del Colegio de Profesores, quienes dicen que no se puede volver a clases hasta que no haya una vacuna.

"Yo discrepo. Creo que hay que entender los impactos que tiene, esto no es una perspectiva solo sanitaria, y no podemos ser tan totalitarios en ese sentido, porque evidentemente también hay un tremendo impacto de quitar la escolaridad", dijo.

"Nosotros planteamos la necesidad para que hubiera una mesa de Educación... para poder sentar a todos sobre la mesa y lograr determinarlo", añadió en referencia a lo que considera un error por parte del Gobierno al no generar esta instancia.