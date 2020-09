Este 14 de diciembre habrá un nuevo eclipse total de sol y la Región de La Araucanía será privilegiada para apreciar el fenómeno. La ciudad que tendrá la mejor visión será Pucón.

Sin embargo, el Gobierno habría optado por frenar la campaña de difusión del evento, debido a la crisis sanitaria que afecta al país, lo que ha generado polémica sobre todo en el comercio y el turismo.

Impacto en el turismo

La eventual cancelación del evento podría generar un gran impacto en la industria hotelera, que para esa fecha espera que lleguen personas de otras ciudades y países para observar el eclipse.

"En caso de que no podamos recibir a los turistas, tenemos que devolver el 100%, dinero que claramente ya no tenemos en nuestra cuenta, porque no hemos recibido ingresos durante 6 meses", dijo Andrés Vallejo, uno de los empresarios hoteleros de Pucón.

Por la incertidumbre que se ha generado respecto a la decisión final, Vallejo expresó que "la situación es crítica, de dónde vamos a sacar el dinero para devolverlo. Por eso, tomar una medida de esa forma afectaría nuestra situación, que ya es crítica".

Jessica Fernández, integrante de la Mesa Regional de Turismo, dijo que "este es un evento único en la vida de la comuna y en la vida de la región, y lo que esperamos ahora es colaboración".

"Tenemos tiempo para prepararnos y hacer un eclipse seguro", afirmó.

¿Qué dijo el alcalde?

El alcalde de Pucón, Carlos Barra, salió al paso de la polémica y sostuvo que "la gente que tiene sus reservas va a venir. Seguramente a esas personas con reserva en mano se les pueda exigir un PCR negativo y así puedan ingresar".

"Vamos a hacer todo lo posible por solucionar este problema, porque hoy día los comerciantes de Pucón están en bancarrota y la oportunidad de dar un inicio a la temporada es el eclipse", cerró.