¿Qué pasó?

Evelyn Matthei volvió a analizar la opción de volver a convertirse en candidata presidencial para Chile Vamos, analizando a quien sería sería su adversario, el también UDI, Joaquín Lavín, y dejando sobre la mesa su postura y referentes en la política.

¿Qué dijo Matthei?

Consultada sobre sus referencias en política, comentó a radio Infinita: “En Alemania me defino más como Merkel, en España como del partido popular, en Francia como Macron (...) En EEUU, no tienen una visión social que me parezca razonable, hay millones de personas en Estados Unidos que no tienen acceso a salud y eso no es lo que yo quiero para Chile”

¿Qué dijo sobre Lavín?

Aunque aclaró que no busca polemizar, Matthei criticó las palabras del alcalde de Las Condes, quien se definió como un socialdemócrata.

“Creo que ni Chile ni ningún país es de blanco y negro, es más bien de grises (...) Distinto es catalogarse como socialdemócrata, eso es básicamente ser PPD”.

“Él sabe leer la sociedad, no estoy del ánimo de destruir a nadie ni restarle méritos (...) Hay que ser cuidadoso con lo que uno dice, porque ¿Qué es la socialdemocracia? Es el PPD, PS, una parte de la Democracia Cristiana, etcétera”, agregó.

Además, Matthei comentó: “Hay miradas distintas (...) Una cosa es saber leer a la gente, y otra es tratar de ser o aparentar algo que no se es. Eso para mí es es estar dispuesto a dar concesiones a cambio de ser popular y eso es obviamente populismo”.