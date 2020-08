¿Qué pasó?

Opiniones divididas ha generado el proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% de las AFP y que fue ingresado recientemente al Congreso por los diputados Karim Bianchi y Pamela Jiles. A diferencia de la primera iniciativa, la nueva moción no tendría el respaldo de los parlamentarios que dieron su voto a favor de la primera extracción.

Posición en Chile Vamos

Al respecto, el senador UDI David Sandoval, señaló que “no votaría a favor esta vez, es una locura. No tiene sustento ni contexto, me parece un despropósito político”.

Una postura similar es la del senador Iván Moreira, ya que a su juicio se trata de “una iniciativa precipitada”, consignó El Mercurio.

En tanto el diputado Álvaro Carter (ex UDI), manifestó que en esta oportunidad no votaría a favor, mientras que su par Jorge Durán (RN), indicó que la propuesta debe ser analizada en su justo mérito “porque la situación es distinta a al primer debate del retiro del 10%” y agregó que “esta vez la economía comienza lentamente a recuperarse. El ideal es que las personas no sigan recurriendo a los ahorros”.

Por otra parte, el diputado Eduardo Durán (RN), planteó que “no es oportuno un proyecto similar porque era para la excepcional y no para que se transformara en un cajero permanente”.

Andrés Celis (RN), dijo que “con un nuevo proyecto me surge la duda sobre si podrán sacar aquellos que no hayan sacado gran parte del total de sus ahorros”, sin descartar apoyar la iniciativa si es que se encuentra una forma que “compense a las personas que no tienen fondos”.

En tanto, la diputada Virginia Troncoso (ex UDI), confirmó que “yo voy a votar siempre a favor, hay que ser consecuente en momentos de ayudarnos entre todos”.

¿Qué dicen en la oposición?

Matías Walker (DC), expresó que se trata de una iniciativa “inoportuna” y que podría tener un efecto regresivo. “Nosotros insistimos mucho que el proyecto del 10% iba a ser excepcional y por una única vez (...). No favorecería a las personas más vulnerables que ya retiraron la totalidad de sus fondos o más de un millón”.

Asimismo, Jaime Naranjo (PS), sostuvo que “a mí me parece delicado y grave que se quieran transformar los fondos de pensiones en un cajero automático”, agregando que si bien anteriormente votó a favor del retiro “porque nos encontramos en una situación excepcional, pero de ahí a hacerlo reiterativo me parece delicado porque no vemos el sistema de fondo”.

