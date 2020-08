¿Qué pasó?

Repartidores de distintas aplicaciones convocaron a una movilización en Santiago para denunciar la ola de asaltos que han sufrido durante la pandemia y las precarias condiciones laborales.

La manifestación está agendada para el próximo viernes, comenzará cerca de las 08:00 horas y pretende extenderse hasta las 13:00 horas.

Víctimas de asaltos

Los delivery han sido una de las víctimas favoritas de los delincuentes, quienes buscan sustraer los celulares, mochilas, motos, bicicletas o hasta los propios pedidos que se trasladan.

El último intento de asalto ocurrió en la comuna de La Florida. El acto ilícito se frustró luego que un testigo activara una alarma, logrando que el antisocial escapara sin ninguna especie robada.

El caso de Carlos Coronel es distinto. En cuatro meses como repartidor ha sido asaltado en cuatro oportunidades.

"Ese día estaba con bicicleta y con mi mochila repartiendo. Llegó un vehículo, se me atravesó, me agarraron dos personas con pistolas y solo me pidieron el teléfono", relató Carlos.

Violentos ataques

La sola intimidación es parte del modus operandi de los delincuentes, ya que algunos han atropellado a los delivery para cometer los robos. Además, las técnicas que más utilizan son los pedidos falsos y las encerronas.

Los delivery se han organizado para enfrentar a los antisociales y recuperar las especies sustraídas. Han concretado detenciones ciudadanas, pero aquello ha derivado en enfrentamientos con delincuentes.