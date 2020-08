¿Qué pasó?

Funcionarios municipales de Quillota -comuna que se encuentra en cuarentena- realizaron una polémica fiesta de cumpleaños, la que fue celebrada al interior de un gimnasio de la comuna que funcionaba como centro de acopio de cajas de alimentos.

La polémica celebración

Según indicaron algunos de los asistentes, dicha actividad se habría tratado de un desayuno, donde aprovecharon de compartir por no más de veinte minutos, hecho que quedó registrado mediante fotografías.

Ante esto, se levantó un sumario por parte del municipio y de la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, que condenaron esta acción, debido al incumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo uno de los asistentes?

Gustavo Muñoz, uno de los asistentes a dicho encuentro, señaló que "reconocemos que nuestro error fue grave y que en realidad tampoco representa el pensamiento de nuestro alcalde".

"Fue un error de un hecho particular, que consideramos que no debería haber sucedido. Fue eso, un desayuno que tuvimos en la mañana, no duró más de veinte minutos, nos tomamos la fotografía y después salimos a cumplir con nuestro deber", aclaró.

A su vez, dijo que "estamos entregando ayudas sociales a la comunidad hoy en día, y eso fue".

Palabras de las autoridades

"A propósito del cumpleaños de un funcionario que ha estado trabajando en la entrega de mercadería, compraron una torta y tomaron la mala decisión de sentarse en una mesa, sin mascarillas, a comer la torta", explicó el alcalde de Quillota, Luis Mella.

En esta línea, expresó que "esto es grave, lo rechazamos, es de verdad un comportamiento que no respetó las normas que nosotros mismos estábamos planteándole a la comunidad. Por lo tanto, ordené de inmediato una investigación sumaria".

⭕ ALCALDE SE REFIERE A CUMPLEAÑOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL ⭕



▶️ Los detalles los entrega el propio alcalde en el siguiente video. pic.twitter.com/yA9yP0AEIG — Quillota (@muniquillota) August 22, 2020

El Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez, agregó que "respecto a la conducta que tuvieron algunos funcionarios de la Municipalidad de Quillota, iniciaremos un sumario sanitario y aplicaremos las máximas sanciones posibles para que esta situación no vuelva a ocurrir".

