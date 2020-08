¿Qué pasó?

AFP Modelo no solo está provocando molestias en sus afiliados por el retraso del depósito del 10% de sus fondos, sino también en los vecinos de la sucursal ubicada en Providencia.

Los residentes del sector denuncian las diarias aglomeraciones que se forman fuera del recinto de la administradora de pensiones, se respetar las medidas sanitarias como el distanciamiento social.

"¿De qué servirá haberme mantenido en una cuarentena estricta si la AFP me va a tener con 250 personas diarias a un metro y medio de mi ventana todos los días?", cuestionó Carlos Faras, residente del sector.

"Estoy evaluando venir a encadenarme afuera de la AFP e impedirles la apertura", advirtió.

Los reclamos de los afiliados

Con respecto a los afiliados, la jornada de este jueves fue tensa, ya que a tres semanas de que comenzara el proceso para retirar los fondos previsionales, el dinero todavía no ha sido depositado en sus respectivas cuentas.

Los cotizantes denuncian que no obtienen respuestas por ningún tipo de medio y la única opción es llegar hasta la sucursal para pedir explicaciones.

"Venimos todos los días, pagamos pasaje. Prácticamente hay que acampar", reclama uno de los afiliados en medio de los aplausos que genera su intervención.

"Me dicen que me van a transferir a una cuenta bancaria, pero yo no pedí eso, porque no he dado ninguna", manifiesta una persona luego que fuera atendida.

Mujer haitiana fue detenida

Ante la falta de atención, una trabajadora haitiana protagonizó un alboroto en el frontis de la sucursal. Carabineros debió intervenir, la detuvieron y posteriormente la trasladaron hasta la 19° Comisaría de Providencia. No obstante, quedó en libertad rápidamente.

"Nosotros no somos agresivos, tenemos mucho respeto. Yo sé cóno soy en mi país, la gente no toca a Carabineros", indicó minutos después de ser liberada.

"Injusto pensar que todo puede ser perfecto"

El superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, fue citado por la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados para abordar las irregularidades denunciadas por el descuento del 10% de los fondos de pensiones.

Frente a los cuestionamientos de los parlamentarios por cómo ha sido el proceso, la autoridad del ente regulador precisó que el retiro de los ahorros previsionales es "una de las operaciones más masivas en la historia de Chile y ha requerido esfuerzos titánicos de todos los actores para echarlo a andar".

"Creo que es injusto pensar que todo puede ser perfecto con esos tiempos y esos números", complementó.

La buena noticia

En medio de los problemas que han tenidos los cotizantes con sus respectivas administradoras de pensiones, surgió una buena noticia.

En lo que va de agosto, todos los fondos de pensiones registran importantes ganancias, siendo el A y el B los más favorecidos. Por lo tanto, podrán optar a un monto mayor al tenían presupuestado desde un principio.

De esta manera, revirtieron todas las pérdidas que había causado la pandemia en los ahorros previsionales, dejando a todos los fondos con cifras azules.

"Eso se debe a que cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones diversifican sus inversiones se puede acceder a distintos tipos de rentabilidades", explicó Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP.

