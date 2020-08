El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Léo Heller, llamó al Gobierno de Chile a no anteponer el desarrollo económico sobre los derechos al agua y a la salud.

El organismo precisó que el país no debe priorizar las plantaciones de palta y la producción de electricidad ante los derechos ya mencionados. Además sostuvo que las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades sobre esta materia.

