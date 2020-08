La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor de edad, luego que se viralizara un video publicado por ella en TikTok.

En redes sociales se viralizó el registro en cual cual aparece la menor junto a su abuelo, en lo que posiblemente se trataría de una denuncia por presunto abuso sexual.

Tras esto la PDI y la Fiscalía comenzaron una investigación, en la cual se determinó que existía una denuncia previa por parte de familiares de la joven, por un presunto abuso del mismo sujeto.

A través de sus redes sociales la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, llamó a no seguir difundiendo el video, para no exponer a la víctima.

"Por favor, no sigan difundiendo lo del abuso de TikTok, lo estamos viendo, no seguir exponiendo a la víctima", indicó Muñoz.

"En casos así informar internamente a la Defensoría de la Niñez porque la difusión pública es una forma de exposición a la víctima que no procede", agregó.

Por favor, no sigan difundiendo lo del abuso d tiktok, lo estamos viendo, no seguir exponiendo a la víctima, gracias🙏como hemos pedido, en casos así informar internamente a @defensorianinez xq difusión pública es una forma de exposición a la víctima q no procede, gracias