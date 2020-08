¿Qué pasó?

El pasado 2 de agosto Deysi Compay se quitó la vida a los 20 años, cuando estaba embarazada. Según su familia y conocidos, su historia esconde abusos físicos y psicológicos por parte de su pareja, Jorge Barrientos, quien está siendo investigado por la justicia.

Un grupo de mujeres de la localidad de Río Puelo en la comuna de Cochamó exigen justicia, piden que se investigue la muerte de Deysi, quien había denunciado los maltratos de su expareja en el mes de mayo.

¿Qué dice la familia de la joven?

"El temor que le tenía y el miedo la llevaron a tomar esa decisión. No vio escapatoria", manifestó la prima de la víctima, Maryolin Compay.

Al respecto, relató que: "me contó que Jorge le había pegado un par de cachetadas y que casi la había aturdido por sus celos. La vuelve a golpear pero en esto Deysi alcanza a escapar y va a Carabineros (...) Carabineros lo detuvo solamente esa noche, lo tuvieron un par de horas y lo dejaron libre".

De hecho, Deysi le mandó un audio a su prima contándole sobre este maltrato:

"Cachai' que no puedo creer que ese otro ayer me pegó, casi me reventó la boca de un combo. Me pegó como tres palmazos y yo lo denuncié y estuve casi toda la noche en la comisaría de Hornopirén".

Declaración en el Cesfam

Según cuenta la familia, los maltratos físicos hacia Deysi habrían seguido constantemente pese a que estaba embarazada.

"Ella llegó al Cesfam de Río Puelo al control habitual y ahí llegó golpeada. Del centro de salud detectaron que llegó con golpes y lograron que diera una declaración, en la cual ella dijo que Jorge la golpeó en el rostro y que aparte de eso le pegó un rodillazo en el estómago sabiendo que ella estaba embarazada", contó la prima de la joven.

El Cesfam de Río Puelo realizó la denuncia el 14 de julio. Un día después el Juzgado de Familia de Puerto Montt decretó que Jorge Barrientos tenía prohibición de acercarse a Deysi Compay.

"El 20 de julio llegó el tipo acá, ella embarcó sus cosas al vehículo y se fueron. De ahí perdimos comunicación con ella y no supimos más de ella hasta el 2 de agosto que se nos avisó que había fallecido", afirmó Maryolin.

"Le había soltado los dientes de un combo"

Aidé Bahamondes tiene un local de empanadas, donde trabajó Deysi durante el verano. "Le pasé mi casa a la Deysi para que ella viva ahí, porque no tenía casa, no tenía sueldo, porque era una chica huérfana", indicó la mujer.

"Un día llegó toda golpeada, le había soltado los dientes de un combo", señaló, manifestando que: "yo la quería mucho a ella. Lo único que quiero es que se haga justicia, que el hombre ese se vaya a la cárcel, porque ella es una chica de mucho valor que mató".

Juicio

En el juzgado de Hualaihué tuvo que comparecer Jorge Barrientos por las lesiones que sufrió Deysi en mayo. Barrientos alegó ser inocente y quedó libre a la espera del juicio oral que se realizará en el mes de septiembre. Sin embargo, esta no es la única causa que deberá enfrentar.

"Tenemos una causa por desacato y otra causa por maltrato habitual, ambas derivadas de una resolución del Tribunal de Familia de Puerto Montt, ya que se había dispuesto la prohibición del imputado de acercarse a Deysi", explicó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

"Además tenemos la causa donde estamos investigando las circunstancias de la muerte de Deysi", agregó.

Caso de Claudia Mayorga

En la ciudad de Puerto Montt vive Claudia Mayorga, que fue pareja de Jorge Barrientos, a quien conoció a los 14 años.

"En un principio yo lo dejé pasar la primera vez y la segunda igual. Y así fui cayendo y callando todos sus maltratos", señaló.

Pese al maltrato y a ser menor de edad, Claudia se fue a vivir con Jorge, quedando embarazada a los 16 años.

"Ponía armas blancas en mi estomago, me golpeaba estando embarazada. Yo lo único que cuidaba era mi vientre para que no le pasara nada a mi hija, pero él hacía lo que quería, tenía relaciones conmigo a la hora que quería, en estado de ebriedad", detalló.

Caso Nataly Paillaquen

En Puerto Varas reside Nataly Paillaquen, quien también fue pareja de Barrientos por seis meses.

La joven relató que: "iba saliendo de su casa y me agarra del pelo. Me entra y me quita el celular. Me empezó a pegar, me pateó en las piernas, en la guata, me pegó muchos combos porque él hace boxeo".

"Yo le dije 'no voy a decir nada pero por favor para', y tomó un cuchillo y me dijo 'de aquí no vas a salir'. Me dice que me meta a mi Instagram y le dije 'no, no quiero' y me pegó una cachetada", añadió.

"Abrí mi cuenta de Instagram y me tomó una foto puso 'estuvo bueno el juego de Palin'. Era para decir cuando llegara a mi casa que había sido golpeada por un palo en mi ojo jugando", continuó.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine