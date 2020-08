¿Qué pasó?

A 68 días del plebiscito, el Presidente Sebastián Piñera pidió a sus ministros mantener la prescindencia en actos públicos o de campaña previos al proceso, una decisión que criticó en Mega Plus Alerta, el exministro y vicepresidente del PPD, Francisco Vidal, quién aseguró que el país debiera conocer la posición del Gobierno puesto que "se trata de una Constitución que nos va a regir por los próximos 30 o 40 años"

¿Qué dijo Vidal?

"Yo preferiría que el Presidente de la República dijera qué va a votar. Si va a votar por la mayoría 'por el apruebo', o va a enclaustrarse por derecha, que está por el rechazo", fueron las palabras del extitular de Defensa Nacional durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Según explica Vidal, no se trata de un tema político, sino más bien de la magnitud de este acontecimiento. "¿Cómo el Presidente de la República no le va a decir al país, al que gobierna hasta el 11 de marzo de 2022, si quiere o no una nueva Constitución? Las leyes de las leyes, la que nos va a regir por los próximos 30 ó 40 años... ¿Y el Presidente de la Republica no tiene opinión?, dijo el vicepresidente del PPD.

No obstante algunos políticos respaldan la decisión del Presidente Sebastián Piñera, con el argumento de que si él explicitara su opinión, se podría inclinar la balanza hacia un extremo u otro, para Francisco Vidal, "un presidente que tiene un 20% de respaldo, no inclina la balanza para ningún lado".

Incertidumbre por baja partipación

Ante la amenaza de posibles rebrotes por coronavirus, el nivel de participación durante la jornada del Plebiscito Constituyente también ha sido un tema que se ha intalado como una preocupación en el mundo político. Sin embargo, el exministro indicó que la incertidumbre es debido a que "la derecha sabe que si el Plebiscito se realizará este domingo, perdería".

"Alguna parte de la derecha está usando cualquier cosa. Una campaña 'del terror', que vamos a estar todos contagiados una vez que votemos, están en esas, porque saben que van a perder", concluyó.

Ver cobertura completa