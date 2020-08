¿Qué pasó?

Una de las sucursales de AFP Modelo registró largas filas junto con manifestaciones de los usuarios que llegaron hasta el sector debido al no pago de sus dineros, tras la solicitud del retiro del 10% de sus fondos, que fueron autoridazos ante la crisis económica que afecta al país a causa de la pandemia de Covid-19.

Esto generó gran aglomeración de público que comenzó a llegar desde las 6 de mañana a la sucursal enclavada en Andrés Bello con Manuel Montt en la comuna de Providencia, donde denuncian que ya se realizó el pedido de sus dineros, estos fueron descontados de sus fondos de AFP, pero no se hace efectivo el pago.

AFPs apuntan a los bancos

La situación provocó manifestaciones y gritos de la gran cantidad de gente que llegó a las oficinas buscando una respuesta, donde desde la propia AFP apuntan que la operación se debe a un problema bancario, mientras que desde las entidades financieras indican que no han llegado los dineros desde los fondos de pensiones.

Así bajo un tenso ambiente, las personas buscan atención y aún se registran largas filas ante los reclamos.

"Tengo el descuento de mi dinero en mi AFP, pero no tengo ningún pago. Hice el pedido el día 30 (de julio). Ahora cuando gire mi plata, me cambio de AFP de inmediato", indicó a Meganoticias uno de los usuarios.

"No me hacen el pago. Llamé a la AFP y me dicen que el banco no da los fondos y desde el banco dicen lo mismo de la AFP", agregó otra persona afectada por el tema.

"Llaman al autocuidado con el retiro de fondos"

En medio de este proceso, el Gobierno lanzó un nuevo programa llamado "Retira tu 10% con seguridad", que implica un operativo de seguridad en puntos estratégicos de la capital para evitar robos a las personas.

Así lo explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien entregó detalles del plan,llamando al autocuidado a la hora de retirar sus dineros y preferir los pagos en lcuentas bancarias.

"Son 500 puntos que tendrán un despliegue de cuatro mil carabineros con la implementación de anillos de seguridad con funcionarios rondando las cercanías del sector", sostuvo la autoridad.

Ver cobertura completa