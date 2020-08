¿Qué pasó?

En medio del proceso de retiro del 10% de los fondos de pensión, durante los últimos días se han registrado múltiples denuncias por parte de personas, en su mayoría mujeres, a quienes se les retuvo su dinero por supuestas deudas de pensión alimenticia, en circunstancias que son ellas a quienes se les debe el dinero por este concepto.

Es el caso de Natalia Hernández, quien el 30 de julio pasado, el mismo día en que se iniciaba la etapa de solicitudes de retiro, realizó la liquidación de la deuda por pensión alimenticia por parte del padre de su hijo, a quien demandó en 2008.

Junto con esto, solicitó la retención de los fondos que el demandado solicite extraer, en virtud de la ley que permite el retiro del 10% de los fondos.

Notificación de deuda por pensión

Un día después de esto, Natalia logró realizar la solicitud del retiro de su 10% en AFP ProVida. Tras la notificación de que su solicitud fue ingresada, no recibió correo de confirmación durante los cuatro días hábiles que se establecía en la norma, sino hasta hace tres días.

"Hace dos o tres noches atrás, me llegó un correo tipo 11 de la noche, donde me decían que mi solicitud había sido aceptada, pero el pago o la fecha en que se pagará dependerá de mi situación particular por una posible deuda de pensión alimenticia", señala Hernández a Meganoticias.cl.

El correo de ProVida

Luego de esto, no recibió más noticias por parte de ProVida, y tampoco ha logrado comunicarse vía telefónica, lo que aumenta la incertidumbre respecto a su situación y, además, eleva la frustración respecto a un proceso que, en rigor, debería ser sencillo en su caso.

"Autopago de la deuda"

Lo anterior se refleja en el sentimiento de Natalia respecto al hecho puntual de su dinero, sumado al hecho de que se podría incluso estar beneficiando al padre de su hijo.

"Nunca se han hecho cargo, y más encima sentir que existe el riesgo de que tu plata vaya a pagar parte de esa deuda (...) Finalmente es como que te estás autopagando la deuda, tú misma te la estás pagando", relata.

¿Error de los Tribunales de Familia?

Tras una conversación con un abogado conocido, Natalia llegó a la conclusión de que el error se pudo haber generado en la información que entregó el Poder Judicial a las AFPs. "El tribunal les dice 'todos estos rut están asociados a una causa por pensión de alimentos', sin hacer la diferencia si eres demandante o demandado", agrega.

Sin una solución concreta, de momento, por parte de autoridades competentes, como la Superintendencia de Pensiones o el Poder Judicial, varios parlamentarios han reaccionado a las denuncias, anunciando oficios para subsanar estas situaciones.

Oficio de diputada Luck

Una de ellas es la diputada RN Karin Luck, quien sostuvo que el motivo de esta situación obedece a que "en los registros judiciales, al inicio del proceso de esos casos, fueron los padres los que han iniciado las acciones legales, a fin de regular el pago de alimentos para sus hijos o con posterioridad han solicitado rebaja, y así, quedan las madres como las demandadas. Esto provoca que al momento de solicitar la retención del dinero, las AFP retengan los fondos de pensiones de las mujeres".

"He recibido varias denuncias de madres que han solicitado la retención del 10% de los fondos de AFP de los padres de sus hijos que deben la pensión de alimentos, pero a raíz de esta grave falla en el sistema judicial, no sólo se les niega dicha solicitud, sino que además se les retienen sus fondos de pensiones a retirar. Muchísimas madres están esperando que los tribunales enmienden esta grave falencia”, agrega la parlamentaria.

Tras esto, anunció que "oficiaré a la Superintendencia de Pensiones, al Ministerio de Justicia y pondré en conocimiento de la Corte Suprema estas fallas en los Tribunales de Familia. La violencia contra la mujer también se manifiesta de esta manera, violencia económica que no vamos a aceptar".

