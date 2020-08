¿Qué pasó?

La diputada María José Hoffmann confirmó sus intenciones de ser candidata para presidir el Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), donde milita hace más de 20 años, cuyo proceso de elecciones internas aún no tiene fecha definida.

¿Qué dijo Hoffmann?

"La UDI necesita recuperar su audacia y yo estoy dispuesta a liderarla. Y lo que me motiva para conducir a la UDI es saber interpretar, desde nuestros valores fundacionales, los sueños y aspiraciones del Chile que viene", expuso.

A juicio de la parlamentaria, la tienda gremialista, hoy liderada por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, necesita una dirección "más integradora, que genere confianza".

En conversación con La Tercera, Hoffmann argumentó sus intenciones de llegar a la testera del partido, señalando que "Chile está entrando en un proceso de definiciones clave y la UDI tiene que ser parte de eso con propuestas, con claridad en sus ideas... La forma de hacer política también es distinta, eso me ha hecho ir repensando en cómo Chile se integra con el rol de la UDI".

En este sentido, agregó que "estamos frente a un ciclo electoral muy exigente, que va a demandar de la UDI una mirada estratégica de futuro. No podemos reducir lo que viene solo en un ciclo electoral, sino que lo que se inicia y lo que me empuja a liderar es una conversación sobre el Chile que queremos".

Romper la inercia

Consultada respecto a en qué consistiría la "audacia" que necesita el partido, Hoffmann manifestó que "es relevante romper la inercia de muchos años en que nos hemos confiado en que el modelo de desarrollo y la Constitución se defendían solos. Dejamos de defender nuestras ideas con fuerza y nos fuimos quedando sin relato. Quiero convocar a la UDI a construir este relato y recuperar su audacia".

Respecto a la directiva actual del partido, la diputada expresó: "Han sido tiempos muy duros. Cualquier evaluación tiene que considerar ese contexto. Quizás nos hemos centrado mucho en defender y hemos ido dejando de lado el aportar con soluciones concretas".

Profundizando en esta idea, la legisladora agrega que "la UDI no puede solo defender la estantería, decir que “no” frente a las malas propuestas de la izquierda sin tener una alternativa mejor. Ese es el desafío".

JVR

Con respecto a la figura de van Rysselberghe, Hoffmann sostuvo que "es innegable que le han tocado dos años de vacas flacas y de asumir muchos costos. Me hubiera gustado tener más espacios para ayudar, pero creo que no sería justo desconocer su esfuerzo. ¿Hemos tenido diferencias? Sí, varias, pero siempre hemos privilegiado la unidad".

Tras esto, agregó que "me gustaría que tuviéramos una renovación con liderazgos, con una identidad más nítida, más integradora, que genere confianza, que logre compatibilizar las almas de la UDI. Nos fuimos quedando sin relato y hay que hacer un esfuerzo importante por construirlo".

"Una UDI que no juegue al empate"

"Estoy pensando en una UDI que no juegue al empate, que no renuncie a convocar y que se atreva a hacer goles. No me identifica una derecha acomplejada, sino una valiente, pero también tenemos que saber leer los cambios sociales, estar más conectados con ese Chile que quiere un trato más justo y recuperar la capacidad de interpretar al Chile que viene", apunta Hoffmann.