¿Qué pasó?

Este miércoles, el senador (RN) Manuel José Ossandón se refirió a la querella por el presunto delito de tráfico de influencias en su contra, la cual es investigada por la Fiscalía y donde también se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado.

El hecho tiene lugar luego de que su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, lo denunciara por supuestas presiones indebidas para lograr un acuerdo que tenían con Puente Alto para que la empresa Cavilú SpA, la cual era administrada por su hijo, realizara trabajos en el río Maipo.

¿Qué dijo Ossandón?

En conversación con Mucho Gusto, el parlamentario señaló que "este es un tema familiar, al tema judicial yo no le tengo miedo porque esta es una vendetta política y la voy a ganar".

Respecto a la investigación que se desarrolla en su contra, Ossandón manifestó que "yo no he usado mi fuero, yo fui a declarar, ofrecí que abrieran mis cuentas corrientes en todo lo que correspondía a lo que pidiera, pero ellos quieren que sea en todo, bueno, va a ser en todo".

"La derecha social les duele"

Tras esto, el senador relató las presiones que ha recibido durante su trayectoria política y, en particular, a mensajes de advertencia que habría recibido, en los cuales le señalaban las consecuencias que traería su apoyo a la idea del retiro del 10% de las AFP.

En este sentido, apuntó que "por supuesto que la derecha social les duele, la derecha social les ha cambiado todo el esquema, pero yo no me voy a ganar otra querella porque no tengo cómo comprobar".

"Todos han trabajado en el Gobierno"

Tras esto, agregó que "es muy extraño que todos los que me acusan, los que están detrás mío, son de derecha. Los abogados son de derecha, todos han trabajado en el Gobierno".

Finalmente, sostuvo que "Ahora el enemigo soy yo, porque yo soy súper peligroso en la Presidencial para ellos, porque yo represento a una derecha que sí puede ganar (...) Le puedo ganar a Lavín, por eso es que soy tan peligroso, no es que le gane, le puedo ganar a Lavín".