Este miércoles un grupo de afiliados de AFP Modelo denunciaron en redes sociales que aún no han recibido el deposito del 10%, pese a que desde la administradora anunciaron el inicio del proceso desde el martes.

Si bien el plazo legal es de 10 días, desde Modelo anunciaron que esperaban realizar más de un millón de transferencias antes del jueves, a quienes hubieran hecho la solicitud los primeros días.

Algunos usuarios incluso señalaron que, pese a que se les confirmó la solicitud de retiro y que se hizo el descuento de los fondos, aún no han recibido el depósito.

Solicitud hecha el 30/07, aceptada el 06/08, el 09/08 me dijo cuenta que me descontaron de los fondos y hoy 12/08 aún no hay depósito, quépasa #AfpModelo @AFPModelocl @Superpensiones

Hice la solicitud el primer día, no me ha llegado nada de correo mi sms, reviso mi cuenta, y nada, puros grillos, no se refleja por ningún lado el retiro. #AfpModelo no responden nada! 😓