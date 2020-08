¿Qué pasó?

Este lunes, el equipo de Reportajes de Meganoticias reveló las acusaciones de abuso sexual que presentaron las sobrinas de Benjamín Peña Montecinos, el otrora director del coro de una iglesia metodista pentecostal de Isla de Maipo.

Actualmente, el sujeto está en prisión preventiva por el presunto abuso sexual hacia su hijastra, cometido durante 20 años según la denuncia que impuso ante la Fiscalía.

"Desde mi niñez y hasta después de mis 25 años de edad, octubre de 2015, Benjamín Julio Peña Montecinos intentó violar y abusar sexualmente casi a diario", escribió Alejandra, la hijastra del imputado.

"A veces en las mañanas, cuando me daba cuenta que iba por mí a la pieza, salía corriendo y me perseguía por la casa. Yo le suplicaba que me dejara", agregó.

La denuncia de sus sobrinas

Durante la investigación del delito cometido hacia su hijastra, dos sobrinas de Peña también testificaron, acusando que fueron abusadas por su tío desde la infancia.

"Era algo de casi todos los días o todas las semanas, porque vivíamos cerca. Para mí era una persona enferma", indicó Ana.

Por su parte, Mónica señaló que "guardé (este secreto) toda mi vida. A los 17 años tuve intenciones hasta de matarme, porque la autoestima mía estaba muy baja. Eso es lo que vive un niño cuando le pasa eso".

Hechos denunciados prescribieron

Sin embargo, Peña está solamente imputado por el delito de abuso reiterado en contra de su hijastra, ya que los hechos denunciados por sus sobrinas prescribieron.

A pesar de ello, la Fiscalía no descarta la opción de que existan más víctimas al interior del culto de Isla de Maipo que hayan sido violentadas por el exdirector del coro.

"Estos relatos permitieron dar la coherencia y verosimilitud de los actos abusivos de Benjamín Peña, debido a que tenía una misma forma de operar y la misma conducta", indicó Eduardo Pontigo, fiscal de Talagante.

El abogado de Benjamín Peña Montecinos no ha entregado ninguna reacción sobre las denuncias de las sobrinas. Lo mismo sucedió con el pastor del templo, quien tampoco ha querido entregar su versión.