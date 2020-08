¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda Ignacio Briones proyectó que en los próximos días de esta semana esperan completar la entrega de un millón de bonos de $500.000 del denominado plan clase media.

¿Qué dijo el ministro?

Durante su intervención en la comisión de Economía del Senado, Briones dijo: “A poco más de una semana, cinco días hábiles después, tenemos 400 mil bonos pagados depositados en las cuentas RUT, esperamos que esta semana lleguemos a pagar a un millón de personas, un millón, en diez días hábiles. Por su puesto que en el camino van a seguir entrando nuevas solicitudes que se van a seguir pagando”.

"Estos números, porque a mí me parece que a poco más de una semana de empezada esta plataforma que hoy día tengamos pagados 400 mil bonos y que esperemos en los próximos días llegar a 1 millón de personas, no es una cosa menor, no es una cosa poca", agregó.

¿Que informó Tesorería?

Durante la jornada del lunes, la Tesorería General de la República recordó que el plazo máximo para la entrega del dinero es diez días hábiles una vez hecha la solicitud.

¿Cómo revisar el estado de mi solicitud?

Las personas que hicieron su solicitud a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), podrán conocer el estado de la solicitud ingresando al sitio web https://www.tgr.cl/beneficio-bono-clase-media/.

El sistema solicita ingresar con clave del SII o Clave Única, con cualquiera de las dos se accede al estado de la solicitud, la que de acuerdo a los requisitos determina quiénes son los beneficiarios.

¿Cuál es el monto que se puede percibir?

Cabe precisar que este bono considera un monto máximo de 500 mil pesos, no reembolsable, pero que el dinero recibido finalmente dependerá del tramo de ingresos que tenía el solicitante antes del inicio de la pandemia.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $400.000 y $1.500.000, el aporte será de $500.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.500.000 y $1.600.000, el aporte será de $400.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.600.000 y $1.700.000, el aporte será de $300.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.700.000 y $1.800.000, el aporte será de $200.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.800.000 y $2.000.000, el aporte será de $100.000.

Ingresos promedios mensuales sobre los $2.000.000 no son considerados para recibir este beneficio fiscal.

