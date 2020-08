¿Qué pasó?

Benjamín Peña, predicador y miembro activo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Isla de Maipo, habría aprovechado su rol preponderante al interior de la organización para abusar sexualmente en contra de su hijastra y de al menos dos de sus sobrinas.

Por estas acusaciones, el sujeto fue detenido y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

¿Cómo se dio a conocer el hecho?

Alejandra, hijastra del predicador, denunció los abusos en su cuenta de Facebook y acudió hasta la Fiscalía de Talagante, donde quedó plasmado lo que sucedió por más de 20 años.

"Sé que todos están conmovidos por el caso de Antonia Barra. Por un momento también me impresioné al escuchar de la boca de los abogados las atrocidades que llevó a cabo Martín Pradenas. No alcancé a imaginar lo que escuchaba cuando me di cuenta que mi situación es mucho peor", señaló en sus redes sociales.

En tanto, en la denuncia de la Fiscalía relató que los hechos ocurrieron "desde mi niñez y hasta después de mis 25 años de edad... Fui intentada violar y abusada sexualmente casi a diario por Benjamín Julio Peña Montecinos. A veces en la mañana cuando yo me daba cuenta que iba por mi a la pieza salía corriendo y me perseguía por la casa. Yo le suplicaba que me dejara".

"Los hechos ocurrieron desde que tengo memoria"

Anna es una de las sobrinas del imputado, quien acusa haber sido sistemáticamente abusada por este hombre.

"Los hechos ocurrieron desde que tengo memoria. Sé que pasaron años en que viví siendo abusada, era algo de casi todos los días, casi todas las semanas porque vivíamos cerca. Para mi era una persona enferma", contó.

"Mi hermana mayor era la que nos crió prácticamente, en los momentos en que mis padres no estaban, y en esos momentos este personaje aprovechaba de ir a buscarme de la mano para llevarme a su pieza", agregó.

"Nos encerraba en una pieza a las dos"

Andrea, hermana de Anna, era menor de edad en los años en que denuncia haber sido abusada.

"A los 17 años tuve hasta la intención de matarme porque mi autoestima fue muy baja, porque eso es lo que vive un niño cuando le pasa esto", manifestó.

En ese sentido, indicó que "el recuerdo más grande que tengo es que nos encerraba en una pieza a las dos".

"Nos decía que no le teníamos que contar a la mamá ni al papá porque eso era un juego. Yo me acuerdo que él nos llevó a una pieza y nos puso una al lado de la otra y él al medio, y ahí empezó a hacer sus cosas", recordó.

"Él reconoció lo que le hizo a mis hijas"

Mónica, la madre de Andrea y Anna, afirmó que "él tuvo una conversación hace unos años atrás delante de mis hijas, conmigo, y él reconoció lo que le hizo".

"Lo único que quiero es que se haga justicia y que ellas sanen. Yo sé que no puedo quitar el dolor que le hicieron, pero lo único que anhelo en este momento es que sanen", añadió.

¿Qué dice el abogado de las víctimas?

Luis Peredo, abogado de las víctimas, explicó que Peña, "en su rol de predicador, una persona que era reputada dentro de la iglesia evangélica, se valía de su condición para someter moral y psicológicamente a sus víctimas".

"Él curiosamente los días viernes, después de cometer todos los hechos, predicaba. Entonces, antes de hacer su prédica tenía que sentirse liviano, como él decía", detalló.

Además, precisó que "por lo relatos de otras potenciales víctimas y otros testigos, todos confirman que el imputado tenía una preferencia sexual de niñas que son menores. Estamos hablando de niñas de primera infancia".

Para que sus víctimas no denunciaran lo sucedido, Peredo señaló que el imputado "primero las manipulaba, después si no resultaba proseguía a comenzar a golpearlas y a morderlas".

Asimismo, sostuvo que "pueden existir, quizás, otras víctimas, de las cuales se tienen algunos indicios de que pudiese haber cometido más delitos de la misma índole ".