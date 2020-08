¿Qué pasó?

El senador Manuel José Ossandón se refirió a la investigación en su contra por tráfico de influencias, luego de que su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, lo denunciara por supuestas presiones indebidas para lograr un acuerdo que tenían con Puente Alto para que la empresa Cavilú SpA, la cual era administrada por su hijo, realizara trabajos en el río Maipo.

Cabe recordar que la Fiscalía Oriente solicitó formalizar al senador, quien suspendió su militancia en Renovación Nacional.

¿Qué dijo Ossandón?

"Yo confío en la justicia. Yo fui acusado de tener boletas falsas en el debate presidencial por una periodista muy famosa de la derecha, la señora Pilar Molina, que nunca fue capaz de pedirme disculpas. Y el empresario que hizo la denuncia tuvo que leer delante de un juez una carta disculpándose", sostuvo en una entrevista con Mega Plus Alerta.

"Yo sabía que enfrentar a los poderosos me iba a costar caro", agregó.

Además, indicó que: "la formalización es solamente que el juez le informa a uno que va a ser investigado y yo me voy a defender y voy a demostrar mi inocencia".

"Yo di una declaración en la cual demostré que yo no había hecho eso, que las acciones de las cuales me acusan fueron pedidas expresamente, pero aquí hay poderes muy grandes que yo creo que están usando a mi primo", recalcó.

En ese sentido, expresó que: "yo tengo la conciencia muy tranquila, yo fui alcalde de Pirque y Puente Alto, estuve en licitaciones millonarias, jamás he sido corrupto, nunca me he ensuciado las manos, menos me las voy a ensuciar por una cosa como esta, y voy a demostrarlo".

Amenazas

Respecto a las acusaciones de Balmaceda, quien asegura haber recibo amenazas por parte de Ossandón, señaló que: "dejemos eso en la justicia, si dice que yo ando amenazando tendrá que poner otra querella".

"Aquí hay grandes poderes, aquí hay abogados que cuestan una fortuna, es un ejército de abogados en contra mío, abogados que claramente por la renta que tiene mi primo es imposible que pueda pagar. Yo no podría pagarlos", afirmó.

"Esto no se hace con la familia, para mí el tema judicial es lo menos, si lo que a mí me duele es el daño familiar que ha pasado aquí", añadió.

Raúl Mera

Además, el senador se refirió a su ausencia durante la votación de la nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema, la cual fue rechazada por la falta de un voto.

"Las críticas no importan cuando uno la ha pasado tan mal como la he pasado yo, cuando a uno le pasa la cuenta. Una de las cosas que me advirtieron los médicos es que había que tener muchísimo cuidado con la parte después de esto (el coronavirus) porque puede traer serias repercusiones", aclaró.

"Cuando tuve una jaqueca que no podía parar el dolor, me acosté, me dieron unos medicamentos, y me quedé dormido y me desperté a las seis de la mañana del otro día. Así es la vida y si alguien no lo quiere creer o no le gusta es problema de ellos, yo no estaba en condiciones", aseveró.

En esa misma línea, contó que ha tenido problemas para controlar su diabetes y su presión. "Cuando a uno le sube la presión fuerte y viene una jaqueca eso no es chiste", dijo Ossandón.

Críticas de ministro Larraín

Sobre las críticas por su ausencia realizadas por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, sentenció que: "la experiencia que yo tengo desde que soy senador, las recomendaciones que nos ha dado Larraín son muy cuestionables. Un ejemplo concreto es cuando el ministro Larraín nos presentó y nos pidió a algunos como a mí que votaramos por la defensora de la niñez ,una de las razones que nos dio era que ella era contraria al aborto y que protegía al niño antes de nacer. Veo que tiene poco equipo porque no chequeó lo que pensaba la señora".

"Aquí lo que se demuestra es que el ministro Larraín está tratando de tapar su ineficiencia con mi enfermedad, porque si él no fue capaz de buscar un acuerdo grande de todos lo senadores, demostrando las características que puede tener el juez que estaba presentando, es un problema de él, no es un problema mío", sostuvo.

"No puede ser que la designación de un juez de la Corte Suprema dependa de un solo voto, eso demuestra que aquí hay un trabajo bastante ineficiente y poco eficaz de él", manifestó.

Asimismo, recalcó que: "Si estamos preocupados de que cada uno de nuestros proyectos son por un voto u otro voto, quiere decir que están haciendo mal la pega. Yo le diría al Presidente entonces que haga otro cambio de Gabinete y que ponga gente mucho más eficiente y convincente para llegar con la oposición a acuerdos tan importantes como este".