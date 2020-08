¿Qué pasó?

Este martes el Gobierno informó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se contactará con las 200 mil personas que en el formulario para solicitar el bono de $500 mil para la Clase Media señalaron que durante el mes de julio tuvieron un ingreso de $0.

¿Cuál fue el problema?

El editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, explicó que la situación se originó porque "cuando ibas en la página web del SII, a la parte del ingreso de julio, mucha gente se complicó, se enredó, otros no, y colocaron ingreso $0. Y en esa situación hay 200 mil personas de las cuales algunas no tuvieron cero ingreso en el mes de julio, y que por lo tanto no reúnen los requisitos para tener este bono de $500 mil que entrega el Estado".

En ese sentido precisó que uno de los requisitos para el beneficio es que "lo que ganaste el año pasado versus julio tiene que haber una disminución de 30% o más de los ingresos".

"Esta tarde el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, ha informado que esto se va solucionar de la siguiente manera: el SII va a contactar a cada una de las personas que pusieron ingreso cero en el formulario y les va a hacer nuevamente la pregunta", explicó.

Cabe destacar que se trata de una declaración jurada, por lo que el no responder con la verdad puede traer problemas legales más adelante.

¿Qué dijo el Gobierno?

Respecto a la declaración de ingresos, el ministro Bellolio aclaró que el SII: "solo puede conocer esa información hasta dos meses más", indicando que "cerca de 200 mil personas han dicho que tienen ingresos cero en julio".

"Por supuesto, estamos seguros que hay personas que tienen eso, tienen ingreso 0. Cuando ellos de hecho ponen el ingreso 0 aparece una ventana para confirmar dicha información, pero lo que va a hacer el Servicio de Impuestos Internos en los próximos días es contactar a todas aquellas personas que hayan puesto que tienen ingreso 0 en el mes de julio para que confirmen esos datos", informó.

Finalmente, señaló quienes pusieron 0 sin que esa información fuera real, "por supuesto que a esas personas les corresponde que tengan que devolver ese dinero".

