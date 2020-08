¿Qué pasó?

Durante el fin de semana, se habilitó el proceso para solicitar el bono de 500 mil pesos para la clase media, una de las medidas del Gobierno para apoyar a quienes se hayan visto afectados por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

Para postular al beneficio, se debe ingresar al sitio web del Servicio de Impuestos Internos (SII), con el RUT y clave personal, y completar los antecedentes solicitados.

Monto en cero

Sin embargo, en este proceso, algunos solicitantes han reportado algunas dudas y problemas, principalmente en el paso cuando se debe colocar el monto percibido durante el mes de julio, con el cual se determina si la persona sufrió una caída de sus ingresos superior al 30%, uno de los requisitos para recibir el bono.

[APORTE FISCAL PARA LA CLASE MEDIA]

Recuerda que si eres trabajador dependiente, debes completar tu remuneración de julio. Revisa más información aquí 👇 pic.twitter.com/spbYA3bZlD — SII (@SII_Chile) August 2, 2020

En esta etapa, muchos usuarios denunciaron que aparecía un número cero por defecto, no pudiendo ingresar el monto correspondiente, por lo que completaron la solicitud con esa cifra.

¿Qué dijo el SII?

Frente a este inconveniente, el SII aclaró lo que pasará con quienes efectuaron la solicitud con el monto requerido en cero.

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización de la entidad, explicó que si “la persona efectivamente tiene una disminución de sus ingresos en el mes de julio de 30% o más, y si esa persona se equivocó en el valor, no tiene problemas, porque igual hubiera accedido al bono de los 500 mil pesos o de lo que corresponda dependiendo de sus ingresos del año anterior”.

Devolución del dinero

La situación cambia si es que la persona dejó la casilla en cero, pero no cumplía el requisito de tener un 30% o más de disminución en sus ingresos.

“Ahora, una persona que puso cero, pero la disminución de sus ingresos no era un 30% o más, a esa persona no le correspondía el bono y, en esos casos, nosotros sí estamos construyendo un mecanismo para que puedan devolver el bono, porque si esa fue la situación, a esa persona no le correspondía”, detalló Saravia a 24Horas.

¿Quiénes pueden postular?

Según informa el Servicio de Impuestos Internos (SII), este beneficio fiscal está dirigido tanto a trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales.

En el caso de los trabajadores dependientes, se incluye a aquellos que se encuentren cesantes en la actualidad, a los que se debieron acoger al Seguro de Cesantía y a quienes hayan pactado una disminución de su jornada laboral o de su remuneración con el empleador.

Requisitos

Los requisitos generales para solicitar el bono de clase media son dos. El primero de ellos es que el promedio mensual de todos los ingresos formales durante el año 2019 sea igual o mayor a $400.000 y menor o igual a $2.000.000.

El segundo requisito, en tanto, es que los ingresos formales del postulante hayan experimentado una reducción del 30% o más como consecuencia de la pandemia. Para la verificación de este último punto se toma en cuenta el ingreso percibido en el mes de julio de 2020.

¿Cómo solicitar el beneficio?

Si se cumple con los requerimientos anteriores, para postular se debe ingresar al sitio web del SII con el RUT y clave personal correspondiente.

Una vez dentro del sistema, si es necesario, el solicitante deberá registrar o actualizar su domicilio y correo electrónico.

Posteriormente, el sistema en línea calcula de forma automática el promedio de los ingresos durante el 2019 y el monto del beneficio al que se puede acceder. Esta postulación se puede realizar sin la necesidad de adjuntar ningún documento.

Tras la validación de la información ingresada, el sistema pedirá los datos de una cuenta bancaria personal para el depósito del bono. Si no se posee una cuenta o no se entrega correctamente la información, el beneficio será pagado por caja en el BancoEstado.

El depósito de este dinero lo efectuará la Tesorería General de la República en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Si el postulante tiene deudas por el concepto de pensión alimenticia, se le descontará hasta un 50% del monto del bono y el dinero se abonará al pago de la deuda.

¿Cuál es el monto que se puede recibir?

Cabe precisar que este bono, al cual se puede acceder hasta el 31 de agosto, considera un monto máximo de 500 mil pesos, no reembolsable, pero que el dinero recibido finalmente dependerá del tramo de ingresos que tenía el solicitante.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $400.000 y $1.500.000, el aporte será de $500.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.500.000 y $1.600.000, el aporte será de $400.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.600.000 y $1.700.000, el aporte será de $300.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.700.000 y $1.800.000, el aporte será de $200.000.

Para quienes tenían un ingreso promedio mensual de entre $1.800.000 y $2.000.000, el aporte será de $100.000.

Ingresos promedios mensuales sobre los $2.000.000 no son considerados para recibir este beneficio fiscal.

Ingresa aquí para conocer más detalles sobre el proceso de postulación y solicitar el bono de clase media.

