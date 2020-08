¿Qué pasó?

Este sábado la doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, analizó el proceso de desconfinamiento que se está realizando en algunas comunas del país, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo la infectóloga?

Sobre esta situación, la profesional indicó que lo que se vive “es una leve mejoría, bien leve, en la que hay que tener mucha precaución, porque estamos en un borde en que podemos seguir mejorando muy lentamente o retroceder muy violentamente”.

“Si la gente no comprende que ir liberalizando las medidas es algo muy gradual, vamos a tener un rebrote o ni siquiera un rebrote, porque no hemos bajado todavía los índices para decir que la primera ola ya pasó, sino que vamos a tener un segundo impulso de una primera ola en forma muy agresiva”, agregó.

“Todavía estamos en un estado en que tenemos que estar sumamente preocupados de seguir con las medidas de distanciamiento social, en la medida de lo posible, del uso de mascarillas y el lavado de manos”, complementó Cortés en conversación con Meganoticias.

Educación a la ciudadanía

En esa misma línea, la médico manifestó que una parte fundamental de la estrategia del Gobierno tiene que ser la educación a la población, para que continúen con las medidas de prevención y no exista un relajamiento durante el levantamiento de las cuarentenas.

“Lo que me parece fundamental, y creo que estamos al debe, es en una educación muy extensa a toda la población, desde niños a adultos y adultos mayores para que entiendan la relevancia de que relajar las medidas no significa ir corriendo a las tiendas, no significa ir corriendo a lugares de grandes aglomeraciones. Tenemos que seguir manteniendo un distanciamiento social”, explicó la infectóloga.

Cortés precisó que se debe trabajar en “una campaña comunicacional llamando a actores de todo tipo”, porque “la mayoría de la población no ve los reportes del ministerio, cuando llaman todas las mañanas a mantener las medidas”.

“Esto tiene que ser una cosa masiva, tenemos que usar las redes sociales, no solo la prensa escrita y la televisión. Sabemos que la juventud, que es un foco de transmisión bien importante, no ve tele, no lee los diarios, por lo tanto tenemos que adaptarnos”, añadió.

"No vamos a tener una vacuna para Navidad"

La doctora, finalmente, hizo hincapié en mantener la prevención para evitar contagios, ya que “esto va a durar mucho tiempo más, hasta que no tengamos una vacuna disponible en Chile, que es distinto a tener una vacuna que ya exista”.

“Tenemos que pensar que somos un país pequeño, que tenemos una capacidad de compra limitada. No vamos a tener una vacuna para esta Navidad, no vamos a tener una vacuna muy probablemente en marzo, sino que va a ser un poco más adelante”, concluyó.

Ver cobertura completa