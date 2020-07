¿Qué pasó?

El director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, se refirió este miércoles al rol que cumple la institución que dirige en el correcto desarrollo del proceso de retiro anticipado de fondos de pensión que se inicia este jueves.

"Tenemos varias brigadas para combatir ciberdelito, además tenemos un centro de ciberseguridad que está detectando todas estas amenazas", explicó Espinosa.

En esta línea agregó que "hemos hecho un llamado a la comunidad, en campaña, de hacer las cosas como las instrucciones que se les han dado, que no entreguen datos que no corresponden, no entreguen clave, y cualquier duda que tengan, que lo hagan saber a través de nuestras redes sociales, al número 134 o también pueden ser a los mismos funcionarios que andan en la calle".

Mensajes

En paralelo, advirtió: "Tengan mucho cuidado con estos mensajes que llegan ofreciendo ayuda, porque son inescrupulosos que lo único que quieren es estafar a la gente".

"Hay coordinación de modo que nosotros podamos estar ayudando en una campaña por redes sociales, tenemos un grupo de WhatsApp también, la gente puede llamarnos a nosotros y poder ayudar en todo lo que sea", señaló el mandamás de la institución.

Fnalmente, Espinosa manifestó que "lo más importante es que la gente tenga mucho cuidado, el 70% de los delitos cibernéticos se cometen porque la víctima da pie a que eso ocurra, entrega antecedentes que no tiene que entregar, solo un 30% es habilidad del delincuente, por lo tanto, una campaña de prevención por supuesto que es efectiva".

El retiro

En concreto, la nueva ley permite el retiro de hasta el 10% de los fondos en la cuenta individual, estableciendo un mínimo de 35 UF (aproximadamente $1.000.000) y un máximo 150 UF (aprox. $4.300.000). Si un afiliado tiene menos de 35 UF, podrá retirar el total del fondo ahorrado en su cuenta.

¿Cómo se pagará el dinero?

En conversación con Meganoticias Alerta, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explicó que "son dos cuotas de igual valor, 50% la primera cuota, 50% la segunda cuota".

En este sentido, agregó que "la primera se paga 10 días hábiles después de ingresada la solicitud de la administradora, la segunda en un máximo tiempo de 30 días hábiles después de pagada la primera cuota".

Un solo pago

No obstante lo anterior, Macías reveló que un porcentaje de personas podrá recibir el monto extraído en un solo pago por parte de su AFP.

"Si el monto del retiro de la cuota es menor a un millón de pesos, en ese caso se retira de una sola vez, en un plazo de 10 días hábiles desde que se hace la solicitud", señaló el superintendente de Pensiones.

Ver cobertura completa