¿Qué pasó?

A partir de este jueves 30 de julio, millones de chilenos podrán comenzar a solicitar el retiro anticipado de fondos de pensión, en virtud de la próxima entrada en vigencia de la ley recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.

En concreto, la norma permite el retiro de hasta el 10% de los fondos en la cuenta individual, estableciendo un mínimo de 35 UF (aproximadamente $1.000.000) y un máximo 150 UF (aprox. $4.300.000). Si un afiliado tiene menos de 35 UF, podrá retirar el total del fondo ahorrado en su cuenta.

¿Cómo se pagará el dinero?

En conversación con Meganoticias Alerta, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, explicó que "son dos cuotas de igual valor, 50% la primera cuota, 50% la segunda cuota".

En este sentido, agregó que "la primera se paga 10 días hábiles después de ingresada la solicitud de la administradora, la segunda en un máximo tiempo de 30 días hábiles después de pagada la primera cuota".

Un solo pago

No obstante lo anterior, Macías reveló que un porcentaje de personas podrá recibir el monto extraído en un solo pago por parte de su AFP.

"Si el monto del retiro de la cuota es menor a un millón de pesos, en ese caso se retira de una sola vez, en un plazo de 10 días hábiles desde que se hace la solicitud", señaló el superintendente de Pensiones.

Gran expectativa

Consultado por las filas que se registran en el exterior de diferentes oficinas de AFPs, Macías sostuvo que "hay gran expectativa en la población por acceder a este beneficio, recuerde que aproximadamente 11 millones de personas tienen derecho a esto, por lo tanto es natural que la ansiedad haga que las personas vayan antes de tiempo o aunque se les diga que lo hagan vía telemática para evitar riego sanitario igual acuden".

En esta línea, señaló que "reiteramos, esto se va a hacer durante la primera semana, por lo menos, de forma telemática y la recomendación es no vayan, no acudan a las oficinas, porque esto parte el jueves y porque se puede hacer fácilmente a través de internet, no se va a requerir clave, solo cédula de identidad para ingresar a la página web y con eso , colocando el número de cédula y el número de serie de la cédula de identidad se va a poder acceder a solicitar el beneficio"..

