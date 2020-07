¿Qué pasó

Luego que el Congreso despachara a ley el jueves el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, este viernes se registraron largas filas en las sucursales de las disntintas AFP, por lo cual dichas Administradoras de Fondos de Pensiones han aclarado que el proceso se iniciará luego que la ley sea promulgada y publicada en el Diario Oficial.

Además, desde AFP PlanVital aclaran que el proceso será online y que no se requiere clave para realizarlo, por lo que no es necesario asistir a las sucursales.

"La ley aun no entra en vigencia. Todavía no es posible solicitar el retiro de los ahorros. Las solicitudes serán exclusivamente online y no será necesario tener clave de acceso. Seguimos en pandemia y para resguardar la salud de todos, habrá un formulario en nuestra página web para iniciar el proceso de retiro, que no requerirá claves", aseguran por medio de un comunicado.

"Llamamos a usar los canales remotos. Toda la información está disponible en nuestra página web y se ha reforzado el call center para atender y resolver todas las dudas sobre el proceso. No es necesario ir a una sucursal", agregan.

Evitar fraudes

Además, desde la mencionada AFP aseguran que los afiliados deben tener cuidado con posibles estafas.

"Cuidado con los fraudes. PlanVital no solicitará tus claves ni ningún otro dato personal para el retiro de tus fondos, por ningún canal de comunicación, ya sea por medio de SMS, Whatsapp, teléfono y otro medio distinto a nuestros sitios oficiales.

"Cada afiliado debe iniciar la solicitud en la página web cuando la ley entre en vigencia", tras su publicación en el Diario Oficial.

"Invitamos a los afiliados a actualizar sus datos en el sitio web. De esta manera los informaremos oportunamente de lo que vaya sucediendo en el proceso", cierra el comunicado.

Te informamos que aún no es posible realizar este trámite. Cuando esté disponible, se realizará sólo a través de nuestro sitio web. Por instrucción de la autoridad este trámite no estará disponible en las sucursales. Entérate más en este link: https://t.co/fuz4EPUJs2 pic.twitter.com/LwUC19ffQh — AFP PlanVital (@planvitalafp) July 24, 2020

